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  4. Yine beton mikseri yine kaza: Yaralılar var!

Yine beton mikseri yine kaza: Yaralılar var!

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İstanbul Sultangazi'de beton mikserinin İETT otobüsüne çarptığı kazada 5 kişi yaralandı. Kazanı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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Etiketler sultangazi beton mikseri kaza iett otobüsü
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