Anasayfa Video Galeriler Gündem Yine beton mikseri yine kaza: Yaralılar var! Yine beton mikseri yine kaza: Yaralılar var! 19 Şubat 2024 Pazartesi Saat: 15:49 Güncelleme: 19 Şubat 2024 Pazartesi 15:49 İstanbul Sultangazi'de beton mikserinin İETT otobüsüne çarptığı kazada 5 kişi yaralandı. Kazanı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65d34e46ff35328acb0b61e2" allowfullscreen></iframe> Etiketler sultangazi beton mikseri kaza iett otobüsü BENZER VİDEOLAR 2 katlı evde yangın kabusu! ''Yardım kömürü patladı'' iddiası Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan 'enflasyon' mesajı İstanbul'da eski eşini 23 yerinden vuran cani kocaya film gibi operasyon Kestikleri ağaçları mevzi yapıp katliam yaptılar 2 ilde DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı Kentsel dönüşümle yapılan sitedeki binalar 'dayanaksız' çıktı Interpol'ün aradığı 23 şüpheli Türkiye'de yakalandı İstanbul'da eli silahlı şehir magandası kamerada Türkiye'nin kış turizminin cennetinde ''korsan'' rezaleti