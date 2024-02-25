Anasayfa Video Galeriler Gündem Yine Esenyurt, yine olay: Bu sefer bir çocuk saldırıya uğradı Yine Esenyurt, yine olay: Bu sefer bir çocuk saldırıya uğradı 25 Şubat 2024 Pazar Saat: 22:00 Güncelleme: 25 Şubat 2024 Pazar 22:00 Esenyurt'ta 12 yaşındaki bir çocuk alışveriş yapmak için girdiği bakkalda yumruklu saldırıya uğradı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65db8e5ac432fca4570f45c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya'da bir ceset daha bulundu İstanbul'da güpegündüz korkunç cinayet Ehliyet için sağlık raporu isteyince ortaya çıkan gerçekle şoke oldu Mersin'de korkutan keşif: Bahçesini kazarken buldu, itfaiye zor söndürdü Türkiye bunu da gördü: Okulda maket mezarla sabır dersi 9 yaşındaki çocuk amcasını öldürdü Havalar ısındı, piknik sezonu açıldı Çocuk destek merkezinde yangın kabusu Kastamonu'da ortaya çıkan ''sevimli misafir'' kamerada