Yine Esenyurt, yine olay: Bu sefer bir çocuk saldırıya uğradı

Esenyurt'ta 12 yaşındaki bir çocuk alışveriş yapmak için girdiği bakkalda yumruklu saldırıya uğradı.

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