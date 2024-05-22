Anasayfa Video Galeriler Gündem Yine fatura ödeme merkezi yine vurgun Yine fatura ödeme merkezi yine vurgun 22 Mayıs 2024 Çarşamba Saat: 10:45 İstanbul Avcılar'da uzun süredir faaliyet gösteren fatura ödeme merkezi, fatura ücretlerini toplayıp kayıplara karıştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/664da2b7735b599d4e024873" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 9 kişinin öldüğü kaza ihmaller zinciri Dünyanın en güzel köyü seçilmişti: 3 bin yıllık Birgi köyü, tarihe meydan okuyor Tuvalette doğurdu, çöpe attı, ifadesi pes dedirtti Onlar Türkiye'nin ''zirvedeki'' ayıları... Hayati uyarı geldi Beş yıldızlı otellere komşu ''çardak kent'' için son 6 ay İran Türkiye'yi, Selçuk Bayraktar İran'ı yalanladı: Ben de oradaydım Meclis'te Gökçek krizi: ''Sen trol çocuğusun'' Günlerce konakladığı otelden parayı ödemeden tüydü Düğün evinde cephanelik bulundu