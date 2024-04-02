Anasayfa Video Galeriler Gündem Yine Marmaray yine intihar girişimi! Yine Marmaray yine intihar girişimi! 02 Nisan 2024 Salı Saat: 12:35 Güncelleme: 02 Nisan 2024 Salı 12:35 İstanbul'da Marmaray Yenikapı istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar girişiminde bulundu. Olay nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660bd175030ec781850b8827" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kadıköy'de lüks plazada büyük yangın CHP'den Hatay hamlesi! Seçim sonuçlarına itiraz edildi İstanbul'da toptancılar çarşısı yakınında korkutan yangın Trafikte ''yol verdin, vermedin'' terörü kamerada! Akıl almaz saldırı Teksas değil İstanbul! Film sahnelerini aratmayan çatışma kamerada Üsküdar sahilinde denize giren kişi kayboldu Sokakta yürüyen 2 kardeşe kanlı infaz! 3 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var Seçimi kazanan belediye başkanına silahlı saldırı