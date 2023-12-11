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  4. Yine Sazan Sarmalı dolandırıcılığı! 150 milyon TL'lik vurgun yaptılar

Yine Sazan Sarmalı dolandırıcılığı! 150 milyon TL'lik vurgun yaptılar

Adana’da sazan sarmalı ve oltalama yöntemi 150 milyon TL para vuran şebeke yapılan operasyonla çökertildi.

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