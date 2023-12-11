Anasayfa Video Galeriler Gündem Yine Sazan Sarmalı dolandırıcılığı! 150 milyon TL'lik vurgun yaptılar Yine Sazan Sarmalı dolandırıcılığı! 150 milyon TL'lik vurgun yaptılar 11 Aralık 2023 Pazartesi Saat: 11:45 Adana’da sazan sarmalı ve oltalama yöntemi 150 milyon TL para vuran şebeke yapılan operasyonla çökertildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6576cc3788f81dc28b03c697" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da silahlı asker uğurlama eğlencesi korku saçtı İstanbul barajlarındaki son durum açıklandı İstanbul'da 12 saat süren hırsızlık kamerada Tekirdağ'da can pazarı! Kaza sonrası ölüm kalım yarışı kamerada İstanbul'da restorana silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var İstanbul'da taraftarları taşıyan minibüse taşlı saldırı İstanbul'da düğün konvoyu magandalığının sonu kötü bitti Özak Tekstil işçilerine TOMA'lı müdahale: Çok sayıda gözaltı var ''İndi-bindi ücreti yasal değil, paranızı geri isteyin''