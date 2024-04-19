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  4. Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

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Bulgaristan'a yolcu taşıyan otobüs Kırklareli'de devrildi. Çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

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