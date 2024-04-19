Anasayfa Video Galeriler Gündem Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var 19 Nisan 2024 Cuma Saat: 14:30 Güncelleme: 19 Nisan 2024 Cuma 14:30 Bulgaristan'a yolcu taşıyan otobüs Kırklareli'de devrildi. Çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662255f0c024a2deb4085623" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakanlık uygun fiyatlı 219 arsayı satışa çıkarıyor Yol yapımında elektrik direkleri cadde ortasında kaldı İstilacı balon balıkları için gerçek çözüm bulundu Momo yine ortalığı karıştırdı Otoyolda görülmemiş kaza: Tekerleği roket gibi fırladı İki kadını bıçaklayan kadın saldırgan: ''Baş kaldıranın, başını keserim'' İstanbul'da iki metrobüs çarptıştı Avrupa Yakası Yaprak olarak tanınmıştı, son hali dikkat çekti Rusya'da bombardıman uçağı düştü