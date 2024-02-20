Yolcu otobüsünde kadınların saç saça, baş başa kavgası kamerada

Sultanbeyli’de bir otobüste bulunan 2 kadın yolcu saç saça baş başa kavga etti. Küfürlerin havada uçuştuğu kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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