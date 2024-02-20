  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Yolcu otobüsünde kadınların saç saça, baş başa kavgası kamerada

Yolcu otobüsünde kadınların saç saça, baş başa kavgası kamerada

Güncelleme:

Sultanbeyli’de bir otobüste bulunan 2 kadın yolcu saç saça baş başa kavga etti. Küfürlerin havada uçuştuğu kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sitene Ekle

Etiketler kavga otobüs yolcu otobüsü
BENZER VİDEOLAR
Turgut Altınok’a sokakta vatandaşın tepkisi sürüyor
Turgut Altınok’a sokakta vatandaşın tepkisi sürüyor
Pes! Motosikleti motosikletle taşıdılar, inanılır gibi değil!
Pes! Motosikleti motosikletle taşıdılar, inanılır gibi değil!
Trafikte ''eşime neden selektör yaptın'' kavgası kamerada
Trafikte ''eşime neden selektör yaptın'' kavgası kamerada
İstanbul trafiğinde kabus dolu anlar: Yayaların arasına böyle daldı
İstanbul trafiğinde kabus dolu anlar: Yayaların arasına böyle daldı
47 yıl önce 1 yaşındayken bulunmuştu, 47 yıldır ailesini arıyor
47 yıl önce 1 yaşındayken bulunmuştu, 47 yıldır ailesini arıyor
Ürfi suç örgütüne operasyon
Ürfi suç örgütüne operasyon
Marmara'da 6 kişiye mezar olan geminin batma nedeni ortaya çıktı
Marmara'da 6 kişiye mezar olan geminin batma nedeni ortaya çıktı
Freni patlayan çekici ortalığı savaş alanına çevirdi
Freni patlayan çekici ortalığı savaş alanına çevirdi
Yaşar Alptekin bu sefer camide vaaz verirken görüntülendi
Yaşar Alptekin bu sefer camide vaaz verirken görüntülendi