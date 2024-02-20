Anasayfa Video Galeriler Gündem Yolcu otobüsünde kadınların saç saça, baş başa kavgası kamerada Yolcu otobüsünde kadınların saç saça, baş başa kavgası kamerada 20 Şubat 2024 Salı Saat: 14:02 Güncelleme: 20 Şubat 2024 Salı 14:03 Sultanbeyli’de bir otobüste bulunan 2 kadın yolcu saç saça baş başa kavga etti. Küfürlerin havada uçuştuğu kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65d486f51a1c1b525b0f890a" allowfullscreen></iframe> Etiketler kavga otobüs yolcu otobüsü BENZER VİDEOLAR Turgut Altınok’a sokakta vatandaşın tepkisi sürüyor Pes! Motosikleti motosikletle taşıdılar, inanılır gibi değil! Trafikte ''eşime neden selektör yaptın'' kavgası kamerada İstanbul trafiğinde kabus dolu anlar: Yayaların arasına böyle daldı 47 yıl önce 1 yaşındayken bulunmuştu, 47 yıldır ailesini arıyor Ürfi suç örgütüne operasyon Marmara'da 6 kişiye mezar olan geminin batma nedeni ortaya çıktı Freni patlayan çekici ortalığı savaş alanına çevirdi Yaşar Alptekin bu sefer camide vaaz verirken görüntülendi