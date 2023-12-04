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Yolcu otobüsüne kurşun yağdırdılar

Tokat’ın Erbaa ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsüne kimliği belirsiz kişilerce tüfekle ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken, yolcular başka bir otobüsle yollarına devam etti.

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