Anasayfa Video Galeriler Gündem Yolcu otobüsüne kurşun yağdırdılar Yolcu otobüsüne kurşun yağdırdılar 04 Aralık 2023 Pazartesi Saat: 08:40 Tokat’ın Erbaa ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsüne kimliği belirsiz kişilerce tüfekle ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken, yolcular başka bir otobüsle yollarına devam etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/656d6663921f324e8705d963" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kendi kendini kaçırıp, babasından fidye istedi Ünlü şarkıcı Altın Kelebek ödülünü çöpe attı Şehitlerin kanı yerde kalmadı: O hainler öldürüldü İstanbul'da yine bir tekel bayisine silahlı saldırı Genç balıkçı 2 milyon TL'lik balığı denize bıraktı Üniversite yolunda korkunç ölüm... Kayıp olarak aranıyorlardı, sonları korkunç oldu House of Dragon'un 2. sezon fragmanı yayınlandı Kan donduran görüntüler! Suç üstü yakalandılar