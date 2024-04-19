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Zorlu Holding binasına silahlı saldırı

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İstanbul Şişli’de bulunan Zorlu Holding binasına kişi veya kişiler tarafından silahla ateş açıldı.

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