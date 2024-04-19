Anasayfa Video Galeriler Gündem Zorlu Holding binasına silahlı saldırı Zorlu Holding binasına silahlı saldırı 19 Nisan 2024 Cuma Saat: 07:20 Güncelleme: 19 Nisan 2024 Cuma 07:20 İstanbul Şişli’de bulunan Zorlu Holding binasına kişi veya kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6621f115be6644a72b01f583" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da dev operasyon: Onlarca gözaltı var Tokat'ta depremin yıkımı gün ağarınca ortaya çıktı Beklenen oldu; İsrail, İran'a misilleme saldırısı başlattı Tanju Özcan'a eşinden çok ağır darbe Kameralara yakalanan tokatçı imama gözaltı İstanbul'da dehşet; Komşusuna balyozla saldırıp ateşe verdi Damat dehşet saçtı: Eşini ve babasını katletti Bu nasıl torun? 80 yaşındaki anneannesini öldüresiye dövdü Antalya'nın üstüne nem bulutu çöktü