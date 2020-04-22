100. yıl coşkusu Sarıyer'i saracak

Program, 23 Nisan Perşembe günü saat 09.00’da çelenk töreni ile başlayacak. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in Sarıyer Merkez’de bulunan Atatürk anıtına çelenk bırakmasının ardından 15.00- 17.00 saatleri arasında araç konvoyu düzenlenecek. Sarıyer Merkez’de çarşamba pazarının kurulduğu noktadan ve köyler bölgesinden başlayan on araçlık iki konvoy tüm Sarıyer’i dolaşacak. Bayraklar ve marşlarla düzenlenecek konvoy ile 100. yıl coşkusu doruğa çıkacak. Katılımınızı bekler, iyi çalışmaları dileriz.



