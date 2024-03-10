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ABB'den Ramazan ayına özel uygun fiyatlı et ve kıyma satışı

ABB'den Ramazan ayına özel uygun fiyatlı et ve kıyma satışı
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde hizmet veren Başkent Marketlerde Ramazan ayı boyunca uygun fiyatlı et ve kıyma satışı gerçekleştirilecek. Uygulama; 11 Mart Pazartesi günü itibarıyla başlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, zorlu ekonomik koşullarda Başkentlilerin yanında olmaya devam ediyor.

Ankara’daki üretici kooperatiflerinden temin edilen yüzde yüz yerli besi hayvanlarının et ve kıyma ürünleri 11 Mart Pazartesi gününden itibaren Ramazan Ayı boyunca Başkent Market Şubelerinin kasap reyonlarında uygun fiyattan satışa sunulacak.

FİYATLAR RAMAZAN AYI BOYUNCA GEÇERLİ OLACAK

Kesiminden satışına kadar her aşama Halk Ekmek Fabrikasında görevli veterinerlerin kontrolünde gerçekleşecek.

GİMAT, Batıkent, Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ, Kızılay, Mamak/Şafaktepe ve Etimesgut Başkent Market Şubeleri, Ramazan ayına özel olarak 10.00-17.00 saatleri arasında uygun fiyatlı et ve kıyma satışı yapacak

Başkent Kart ve kredi kartının geçerli olduğu satışlarda ürün kilogram fiyatları ise şöyle: Kıyma: 369 TL, Kuşbaşı: 379 TL, Dana Sucuk: 309 TL

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde hizmet veren Başkent Marketlerde Ramazan ayı boyunca uygun fiyatlı et ve kıyma satışı gerçekleştirilecek. Uygulama; 11 Mart Pazartesi günü itibarıyla başlayacak.

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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