Adana Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Ayı’nda iftar saatlerinde şehrin değişik bölgelerinde gerçekleştirdiği çorba dağıtımı ile, çeşitli nedenlerden dolayı iftara yetişemeyen vatandaşların orucunu açabilmesini sağlıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı 2 ayrı noktada konuşlandırdığı otobüslerde iftara yetişemeyen vatandaşlar için çorba, su ve ekmek dağıtıyor.

EVLERİNE YETİŞEMEYENLERE SU, EKMEK VE ÇORBA

Mübarek Ramazan ayının başlaması ve pandemi tedbirlerinin arttırılması nedeniyle iftar saatinde kentte yaşanan ulaşım yoğunluğunda orucunu açmak için evlerine yetişemeyenlerin yardımına Adana Büyükşehir Belediyesi koşuyor.

D-400 Karayolu Dörtyol Kavşağı’nda konuşlandırılan otobüs ile ezan saatinde toplu taşıma araçlarında ve yollarda olanlara iftarlarını açması için su, ekmek ve çorba dağıtılıyor. İş çıkışı evine yetişemeyen toplu taşıma araçlarında ve yollarda olan vatandaşlar Büyükşehir ekiplerinin dağıttığı sıcak çorbayla orucunu açıyor.

OTOGARDA ÇORBA DAĞITIMI

Kent merkezinde iftara yetişme yolunda çeşitli sorunlar nedeniyle oruçlarını sofralarında açamayan Adanalıların yüreklerine bir bardak sıcak çorba ile dokunan Adana Büyükşehir Belediyesi merkez otogarda da aynı uygulamayı yapıyor. Şehirlerarası yolculuk nedeniyle otobüslerde bulunan ve iftarlarını bu araçlarda açan yolcular ile otogarda bulunan esnafa sıcak çorba dağıtımı gerçekleştiriliyor.