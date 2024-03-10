Altınpark 100. Yıl Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi hizmete açıldı

2011 yılında çatısının çökmesinin ardından kullanılamaz hâle gelen Altınpark Yüzme Havuzu, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sil baştan yenilenerek hizmete açıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2011 yılında çatısının çökmesinin ardından kaderine terkedilen ve kullanılamaz hâle gelen Altınpark Yüzme Havuzu’nu yeniden inşa ederek Başkentlilerin hizmetine kazandırdı.

Cumhuriyetin 100’üncü yılı anısına Altınpark 100. Yıl Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi adıyla hizmet vermeye başlayan tesisin açılışı Başkentlilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

“SPOR DOLU BİR TESİSİ DAHA ANKARA’MIZA KAZANDIRDIK”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konuşmasında, sil baştan inşa edilen tesise Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla ‘100. Yıl Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’ adını verdiklerini belirterek “Bugün spor dolu bir tesisi daha Ankara’mıza kazandırmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

2011 yılında çatısı çöken ve yıllarca atıl durumda bekletilen kompleksi ayağa kaldırmak için göreve gelir gelmez çalışmalara başladıklarını belirten Yavaş, Türkiye’nin en büyükleri arasında yer alan kompleksi yeniden Ankara’ya kazandırdıklarını kaydetti.

“ÜLKEMİZE YENİ ŞAMPİYONLAR YETİŞTİRİLMESİNE DE KATKI SUNACAK”

Tesisin Türkiye’de yeni şampiyonlar yetiştirilmesine de büyük katkı sunacağını ifade eden Yavaş, “Tesisimizden vatandaşlarımızın yanı sıra EGO Spor, ASKİ Spor, FOMGET, ABB Spor Kulüplerinin sporcuları da faydalanacak. Bu sayede tesisimiz, ülkemiz için yeni şampiyonlar yetiştirilmesine de büyük katkı sunacak” dedi.

2 ADET SPOR TESİSİNİN YAPIMI DEVAM EDİYOR

“Ankara’mızı sporun da başkenti yapmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diyen Yavaş, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak kalması ve sağlıklı bir toplum için bu gibi tesislerin önemli olduğunun altını çizerek 2 yeni tesisin yapımının da devam ettiğini bildirdi.

AÇILIŞA 7’DEN 70’E BÜYÜK İLGİ

Başkentliler de Altınpark 100. Yıl Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nin Başkente kazandırılmasından duydukları memnuniyeti şu sözlerle ifade etti:

-Muammer Akgöz: “Yüzme antrenörüyüm. 1995 yılında açıldığında bu havuzu yine biz açmıştık. Ömrümüz varmış ki yıkılıp tekrar yapıldığını gördük. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederim. Sporcularımıza, gençlerimize kendisi de her zaman söylüyor belediye başkanlarımızın asli görevi… Emeği geçen teşekkür ederiz.”

-Umut Budak: “Ankara Büyükşehir Belediyesinin güreş takımındayım. Burası çok güzel olmuş, şahane. Boş zamanlarımızda çalışmaya gelmek için çok uygun. Katkı sağlamış olacak bizlere.”

-Musa Berat Koçak: “Ankara Büyükşehir Belediyesinin güreş takımındayım ben de. Burası çok güzel, antrenman yapabileceğimiz çalışabileceğimiz bir alan. Bizim için ve diğer sporlarla ilgilenen herkes kendi alanıyla ilgili burada rahatlıkla çalışabilir. Teşekkür ediyoruz.”

10 BİN 500 METREKARE KAPALI ALANA SAHİP

10 bin 500 metrekare kapalı alan üzerine inşa edilen Altınpark 100. Yıl Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nde kadın ve erkek bölümleri ayrı ayrı olmak üzere 25 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğinde 2 adet yarı olimpik yüzme havuzu, 90 santimetre derinliğine sahip 2 adet de eğitim havuzu bulunuyor. En kaliteli ekipmanlarla hizmet verilecek komplekste, sauna, jakuzi, çok amaçlı spor salonları, savunma sporları alanı, pilates, fitness, çocuk oyun alanı, futsal salonu, serbest alan bölümünde ise; masa tenisi, langırt, dart ve kafeterya yer alıyor.

ABONELİK SİSTEMİ GEÇERLİ OLACAK

3 ay, 6 ay ve 12 ay periyotlarında abonelik sistemi ile üyelerini ağırlayacak olan komplekse üyeler, akıllı telefonlarına indirdikleri uygulama ile giriş sağlayacak ve uygulama üzerinden salonun doluluk oranlarını takip edebilecek.