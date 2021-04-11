Ankara Büyükşehir Açelya Apartmanı mağdurları için teyakkuzda

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya İleri Mahallesi Mektep Sokak’ta inşaat çalışması nedeniyle 8 katlı Açelya Apartmanı’nın temelinde yaşanan kayma sonrası 72 personel ve 29 araçla sahada 7/24 yoğun mesai harcıyor.

Bölgedeki 21 apartmanın tahliye edilme ve yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde bölgede evi zarar gören vatandaşlar için kira yardımından konut tahsisine kadar gerekli desteğin sağlanacağını açıkladı.

Çankaya İleri Mahallesi Mektep Sokak’ta sürdürülen inşaat çalışması nedeniyle 8 katlı Açelya Apartmanı’nın temelinde meydana gelen çökme sonrası 21 apartman tahliye edildi.

Tahliye çalışmalarının ardından bölgede hızlı şekilde önlemlerini alarak 72 personel ve 29 araçla sahada 7/24 görev yapan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların mağduriyetini en aza indirmek için teyakkuza geçti.

BAŞKAN YAVAŞ SAHADA VATANDAŞLARLA BİRLİKTE EKİPLERİN BAŞINDA BEKLEDİ

İki gün boyunca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile göçme tehlikesi olan alanda devam eden çalışmaları yerinde takip eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Bölgede evi zarar gören hemşehrilerimiz için gerekli tüm destek sağlanacaktır” dedi.

Gün boyu sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarla çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendirerek mahalle sakinlerini dinleyen Yavaş, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı:

“Bina kontrollü şekilde yıkılacak. Şimdi kurulan bir komisyon var. Kaç tane daire boşaltıldıysa bu süreçte onları misafir edeceğiz. Mağdur sayısına göre arzu ederlerse kimi kurumlar ve belediyeler dahil kamunun elindeki dairelere yerleştirmek suretiyle, kimine de kira yardımı yapmak suretiyle yardımcı olacağız. 21 bina boşaltıldı. Belediyeden ayrıca eşya yardımı da yapabiliriz. Mağduriyetleri gidermek önceliğimiz.”

ÖNCELİK GIDA, ULAŞIM VE BARINMA

ASKİ, Fen İşleri, İtfaiye ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlıkları ile AKOM çökme tehlikesinin yaşandığı Mektep Sokak ile Altay Sokak’ta koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri de bölgede çadır kurarak 300 kişilik çorba, 200 kişilik yemek ve kahvaltı desteği sağlamaya başlarken, evini boşaltmak zorunda kalan 40 vatandaş da Ahmetler Şefkat Evinde misafir ediliyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen servis araçlarıyla vatandaşlar istedikleri adrese götürülürken, bölgede incelemelerde bulunan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk de Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin olayın ilk başladığı saatlerden itibaren bölgeye intikal ederek, çalışmaları hızlandırdığını söyledi. Öztürk, tehlike arz eden ve boşaltılan binalarda su kayıplarını önlemek amacıyla sularının kesildiği bilgisini paylaştı.

Büyükşehir Belediyesi gece boyunca devam eden çalışmalarda binadan çıkan hafriyatı kamera kaydı alarak, güvenli bir alana naklediyor.