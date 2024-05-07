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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden emeklilere destek ödemesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden emeklilere destek ödemesi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 36 bin 592 emekli için bin 500 TL genel, 500 TL et desteği ödemesi yaptı.

ABB'den yapılan açıklamada, "Ankara Büyükşehir Belediyesi, 10 bin TL maaş alıp ekonomik zorluklar yaşayan 36 bin 592 ihtiyaç sahibi emekli için dokuzuncu destek ayında 1500 TL genel, 500 TL et desteği ödemesi gerçekleştirdi" ifadesine yer verildi.

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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