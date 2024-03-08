Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Yeşil Şehir Eylem Planı

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası iş birliğiyle iklim değişikliği kaynaklı problemler ve çevresel zorluklarla mücadele edilebilmesi, düşük karbon emisyonlu bir kent oluşturulabilmesi amacıyla ''Yeşil Şehir Eylem Planı'' hazırlandı. Katılımcı belediyecilik anlayışıyla sürdürülebilir bir gelecek inşa edilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirten Mansur Yavaş, Ankara’nın çevresel zorluklarına karşı 28 eylem planı geliştirdiklerini kaydetti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir gelişme ve doğal kaynakların kullanımına öncelik veren, çevre ve iklime duyarlı, kapsayıcı, adil, yenilikçi, erişilebilir, yaşam kalitesi yüksek, Yeşil Başkent Ankara yeni projeler hayata geçirmeye devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası iş birliğiyle iklim değişikliği kaynaklı problemler ve çevresel zorluklarla mücadele edilebilmesi, düşük karbon emisyonlu bir kent oluşturulabilmesi amacıyla Yeşil Şehir Eylem Planı (YŞEP) hazırlandı.

PLAN İNTERNET SİTESİNDE DE KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI

2021 yılında başlayan süreç için Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda kapanış toplantısı gerçekleştirildi. Ayrıca, hazırlanan eylem planı; Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi üzerinde kamuoyuyla da paylaşılmaya başlandı.

Programa; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Avrasya Sürdürülebilir Altyapı Direktörü Ekaterina Miroshnik, Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu Ankara Temsilcisi Volkan Chih- Yang Huang, ABB Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Faruk Çınkı, belediye bürokratları ve çok sayıda davetli katıldı.

AMAÇ: ÇEVRESEL ZORLUKLARA MÜDAHALE

Programda kısa bir konuşma yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Program kapsamında; şehirlerin çevresel sorunlarını belirleyip önceliklendirmek, yatırım ve politika eylemleri oluşturmak, mali ve personel kaynaklarıyla en büyük çevresel faydaların sağlanmasını optimize etmek, projelerin sürdürülebilir nitelikte yol haritası oluşturulması amaçlanmıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de kentimizin su, hava, toprak ve iklim değişikliği konuları da dâhil olmak üzere bir dizi çevresel zorluklarla müdahale edilebilmesi için bu planın hazırlanması sürecine dâhil olduk” dedi.

“YEŞİL BAŞKENT ANKA VİZYONUYLA UYGULAMA AŞAMASINA GEÇME KARARI ALDIK”

Eylem planının tanıtımını 2021 yılının Aralık ayında gerçekleştirdiklerini hatırlatan Yavaş, “EGO Genel Müdürlüğümüzün 2019 yılında başlattığı ve Ankara halkına sunduğumuz kaliteli ulaşım hizmeti toplu taşıma ağımızın yenilenmeye başlanması, karbon emisyonunu konusunda zararların milimize edilmesi ve çevreye duyarlı otobüslere erişme yolunda programımızın ilk aşamasını gerçekleştirdik. Böylece programın bir diğer parçası olan ve 24 ay süren Ankara Yeşil Şehir Eylem Planı hazırlığımızı tamamlarken bir de vizyon oluşturduk. Sürdürülebilir gelişme ve doğal kaynakların kullanımına öncelik veren, çevre ve iklime duyarlı, kapsayıcı, adil, yenilikçi, erişilebilir, yaşam kalitesi yüksek, Yeşil Başkent Ankara vizyonuyla uygulama aşamasına geçme kararı aldık” diye konuştu.

“ANKARA'NIN ÇEVRESEL ZORLUKLARINA KARŞI 28 EYLEM PLANI GELİŞTİRDİK”

İnsan odaklı, şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Yavaş, şöyle devam etti:

“Başkentimizin çevresel zorluklarını ve önceliklerini tespit ederek uzun vadeli bu planı yine hep birlikte oluşturmuş olduk. Eylem planımızda Ankara'nın çevresel zorluklarına karşı 28 eylem planı geliştirdik. Bunlar sürdürülebilir altyapı yatırımları ve politika önlemleri ile birleştirilerek hazırlandı. Bu eylemlerin 19 tanesi yatırım projesi, 7 tanesi politika kararı, 2 tanesi de gelişim projesinden oluşuyor. İklim değişikliği ilkelerin dikkate alınmasını önceleyen bu eylemleri arasında az önce belirttiğim gibi toplu taşıma sisteminin karbonsuzlaştırılmasına devam etmeyi öngörüyoruz. Toplu taşımayı teşvik etmek için raylı sistem projelerini hayata geçirmek istiyoruz. Güneş enerjisi sistemlerinin çoğaltılmasına ihtiyaç duyuyoruz. Her zaman olduğu gibi projelerimizi planlarken kırılgan gruplar başta olmak üzere çok sektörü ve kapsayıcı çalışmaları dikkate almaya devam edeceğiz.”

PROJELER VE POLİTİKA EYLEMLERİ PAYDAŞLAR İLE DEĞERLENDİRİLDİ

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Ankara Yeşil Şehir Eylem Planı kapsamında; şehrin iklim değişikliği sonucu oluşan çevresel zorluklarının belirlenmesi ve bu zorlukların üstesinden gelinebilmesi için yerel çevrenin kalitesini ve şehrin dirençliliğini artırmak amacıyla su, hava kalitesi, enerji ve atık altyapısı, ulaşım sistemi, finans, yönetim, binalar ve yeşil alanlarda değişiklik yapmaya yönelik projeler ve politika eylemleri ortak akıl ilkesi gereği paydaşlar ile değerlendirildi.

Hazırlanan projede, Ankara’nın çevresel zorluklarına yönelik 28 eylem geliştirilmesi öngörülerek 19 tanesi yatırım projesi, 7 tanesi politika kararları, 2 tanesi ise diğer girişim projelerinden oluşuyor.

Gelecek nesillere daha yaşanılabilir, doğa dostu ve ekolojik bir kent mirası bırakmak amacıyla hayata geçirilen eylem planı sayesinde; daha uyumlu olarak, ortak akıl ilkesi gereği paydaşlarla kapsamlı toplantılar eşliğinde hazırlanarak tamamlanan Ankara Yeşil Şehir Eylem Planı Başkente daha yaşanabilir kent olma yolunda büyük bir vizyon katacak.