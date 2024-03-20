Ankara Büyükşehir'den örnek proje: Ücretsiz HPV aşısı

İnsan odaklı çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi tüm Türkiye’ye örnek olacak bir projeyi daha hayata geçiriyor. Sosyal yardım alan ve 9-30 yaş aralığındaki kadınlara ücretsiz HPV aşısı uygulaması başlıyor. Başvurular http://forms.ankara.bel.tr/hpv-asi-uygulaması adresinden yapılabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tüm Türkiye’ye örnek olacak bir projeye daha imza atıyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ücretsiz “HPV Aşı Uygulaması Projesi” ni hayata geçiriyor.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Projeden Ankara sınırları içinde ikamet eden ve sosyal yardım alan, 9-30 yaş gurubu kadınlar yararlanabilecek.

2024 Haziran ayında başlayacak olan uygulama için başvuru ise, http://forms.ankara.bel.tr/hpv-asi-uygulaması adresinden yapılabilecek.

YAVAŞ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Projeyi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından, “İnsanı önceleyen belediyecilik anlayışımızla kız çocukları ve kadınlar için ücretsiz HPV aşısı uygulamamızı başlatıyoruz. Haziran ayında başlayacak olan aşı uygulamamızdan yararlanmak için belediyemizden sosyal yardım almak ve 9-30 yaş aralığında olmak yeterli” notuyla paylaştı.