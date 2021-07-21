Ankara Kalesi'nde iyileştirme çalışmaları devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent’in tarihi mirasını korumak ve gelecek nesillere taşımak amacıyla Ankara Kalesi’nde başlattığı iyileştirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi “İçkale 2. Etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi” kapsamında 73 yapının restorasyon çalışması için ihale gerçekleştirdi. Ankara Kalesi’ni tarihi dokuya zarar vermeden turizme kazandırmayı hedefleyen Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, kaleye yeni bir kimlik kazandırmak için yoğun mesai harcıyor. 2. Etap çalışmalarına kısa bir süre içinde başlanacak projenin 1. Etap çalışmalarının ise yüzde 90’ı tamamlandı.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından yürütülen “Ankara Kalesi içkale 2. Etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi” kapsamında 73 yapının restorasyon çalışması için ihale gerçekleştirilirken, “1 Etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi”nin yüzde 90’ı da tamamlandı.”

2. ETAP İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK

Ankara Kalesi’nin tarihi dokusunu koruyarak turizme kazandırmayı hedefleyen Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, kaleye yeni bir kimlik kazandırmak için yoğun bir mesai harcıyor.

Proje kapsamında çatılar ile pencere ve kapıların ahşap malzemeleri yenilenecek. Binaların dış yüzeylerinin sıvanarak boyanacağı projeyle Ankara Kalesi yeniden tarih kokan bir görünüme kavuşturulacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, hızla devam eden proje hakkında şu bilgileri verdi:

“2. Etap çalışmaları için 1 Temmuz’da ihaleyi yaptık ve uygulama çalışmalarına yakın zamanda başlıyoruz. 2. Etap’ta 73 hane var. Buradaki çalışmaya da 360 iş takvimi günü koyduk. Sözleşme kapsamında 45 günde yer teslimine müteakiben 1 yıl içerisinde de çalışmalara başlamayı planlıyoruz. 2. Etap’ın uygulama çalışmalarını devam ettirirken, 3. Etap’ın da proje çalışmalarını yürütüyoruz. Onun ihalesini de gerçekleştireceğiz. 3. Etap’ta da yaklaşık 54 hane var. 2024 yılının başında İçkale’de var olan tüm yapılarımızı, sokak sağlıklaştırma çalışmalarımızı tamamlayacağız.”

İÇKALE 1. ETAP ÇALIŞMALARININ YÜZDE 90’I TAMAMLANDI

Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi İçhisar Mevkiinde 87 binanın turizme kazandırılması için “İçkale 1. Etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi” kapsamında restorasyon çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

1. Etap çalışmalarının yüzde 90’ını tamamladıklarını söyleyen Ödemiş, “İçkale’ deki sokak sağlıklaştırma çalışmamızı 3 etap olarak programlamıştık. İçkale 1. Etap’ta 45 ya da 60 günlük işimiz kaldı. 1. Etap’ta 87 hanenin 80 tanesini restore ettik” dedi.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı ekipleri 1. Etap sokak sağlıklaştırma yapım işi çalışmaları kapsamında 87 binanın restorasyonu planlanırken, 80 binaya fiziki müdahalede bulunuldu. 80 binanın tamamının çatı imalatlarını tamamlayan ekipler, 77 binanın ise dış cephe sıva altı imalatları ile sıva ve boya imalatlarını, 72 tanesinin de ahşap doğrama imalatlarını yaptı. Ekipler tarafından ayrıca 5 binanın ahşap doğramaları da şantiye deposunda montaja hazır hale getirildi.

ULUSLARARASI STANDARTLARDA ÇALIŞAN TEKNİK EKİP TARİHE TANIKLIK EDİYOR

Projede restoratör olarak görev yapan ve çalışmalar süresince tarihin birçok hikayesine tanıklık ettiğini söyleyen Hikmet Gül, “Yerinde yaptığımız inceleme ve muayeneler sonrasında hasar tespitinde bulunduk ve proje üzerinde çalışmaya başladık. Yapıların birbiriyle ilişkileri ve sokakla ilişkileri yönünde özgün biçimini korumaya çalıştık. Şu ana kadar çalışmanın yüzde 90’ını tamamlamış bulunuyoruz. Burada oturan hane sahiplerinden çok olumlu geri bildirimler alıyoruz. ‘Büyükşehir Belediyesinin bu projesi olmasaydı biz bir çivi bile çakamazdık’ diyen vatandaşlar var ve bu hizmetten çok hoşnutlar” dedi.

Sokak sağlıklaştırma projesi kapsamında yapılan uygulamalar ise şöyle;

Cephede Yapılan Uygulamalar:

-Mevcutta bulunan aslına uygun olmayan ve çürümüş doğramalar sökülüp yerine aslına uygun ahşap doğrama imalatı ve montajı yapıldı,

-Cephede bulunan bütün mevcut sıva, yapının beden duvarına zarar vermeyecek şekilde sıva raspası yapılarak sökülüyor,

-Yapının beden duvarındaki çürümüş ahşap karkaslar sökülüp yeni ahşap karkas ve takviye karkas yapılarak yapının beden duvarı güçlendiriliyor,

-Duvardaki eksik kısımlar restorasyon tekniğine uygun olarak tamamlanıyor ve duvarları oluşturan malzemelerin özgün niteliğinden kaynaklı olarak gerek derz aralarında gerekse yüzey kayıplarından dolayı oluşan boşluklar sıva altı dolgusu yapılarak gideriliyor,

-Sıva uygulamasında sıvadaki çatlamaları önlemek ve yapılan sıvanın uzun süre bütünlüğünü koruması için cepheye sıva öncesinde rabitz teli çakılıyor,

-Horasan harcı ile cephe de kaba sıva ve ince sıva imalatı yapılıp cephe boyaya hazır hale getiriliyor

-Sıva imalatı biten cephelerde astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı dış cephe boyası yapılıyor.

Çatıda yapılan uygulamalar:

-Mevcut niteliğini kaybetmiş ve aslına uygun olmayan Marsilya tipi kiremitler sökülüyor,

-Ahşap oturtma çatı sökümü yapılıyor,

-Çatı arasında bulunan moloz temizliği yapılıyor,

-Çatıda mevcutta bulunan ve çatıyı taşıyan niteliğini kaybetmiş taşıyıcı ahşap kirişler sökülüp, yerine yeni ahşap kirişleme yapılarak yeni yapılacak olan ahşap oturtma çatının sağlam kirişlerin üzerine oturması sağlanıyor,

-Ahşap oturtma çatı imalatı yapılıyor,

-Ahşap oturtma çatı üzerine kiremit altı su yalıtımı yapılıp üzerine özgün alaturka kiremit döşeniyor,

-Çatı arasında cam yünü malzeme döşeyerek ısı yalıtımı yapılıyor,

-0,5 mm Kalınlıkta Fabrikasyon Boyalı Galvanizli Saç ile Yakalı Monoblok Yağmur Oluğu (Eksiz) , Yağmur Deresi ve Düşey Yağmur İniş Borusu yapılarak çatıda yağmur suyunun tahliyesi sağlanıyor,

-Yapının çatısında mevcutta baca olmadığı için cephede açılmış olan baca delikleri kapatılarak baca imalatı yapılıyor.

Avluda yapılan uygulamalar;

-Yapıların avlu duvarları moloz taş duvar olup üzerine yapılan ve yüzey kaybı oluşan kerpiç duvarlar sökülüyor,

-Sökülen kerpiç duvar moloz taş ile tamamlanarak avlu duvarının bütünlüğü oluşturuluyor,

-Tamamlanan avlu duvarının rabitz teli çakılarak sıvası yapılıyor,

-Avlu duvarının üzerine projesinde önerildiği gibi alaturka kiremit ile harpuşta yapılıyor,

-Sıva imalatı biten avlu duvarına astar uygulanarak silikon esaslı dış cephe boyası ile de boyanıyor.