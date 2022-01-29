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Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi toplanıyor

Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi toplanıyor

Ankara Kent Konseyi (AKK) Gençlik Meclisinin ilk genel kurulu 30 Ocak Pazar günü (yarın) saat 10.00’da toplanıyor. “Sürdürülebilir Gelecek” temasıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da katılacağı AKK Gençlik Meclisi 1. Genel Kurulu’nda genç iklim elçileri gönüllüleri de belirlenecek.

Ankara Kent Konseyi (AKK) Gençlik Meclisinin ilk genel kurulu 30 Ocak Pazar günü (yarın) saat 10.00’da toplanıyor.

       “Sürdürülebilir Gelecek” temasıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da katılacağı AKK Gençlik Meclisi 1. Genel Kurulu’nda genç iklim elçileri gönüllüleri de belirlenecek.

Etiketler abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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