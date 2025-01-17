Ankara Kent Konseyi'nden Ankara'nın dijital yolculuğu için önemli adım

Ankara Kent Konseyi (AKK), Akıllı Şehirler, Dijital Ankara, Bilişim ve Teknoloji ile Yapay Zeka Çalışma Gruplarının birleşmesiyle oluşan Dijital Dönüşüm Meclisi'nin ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Ankara Kent Konseyi (AKK), Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) de katkılarıyla Ankara’nın dijital dönüşüm yolculuğuna yeni bir soluk getirebilmek amacıyla Dijital Dönüşüm Meclisi’nin ilk toplantısını düzenledi.

Akıllı Şehirler, Dijital Ankara, Bilişim ve Teknoloji Çalışma Grupları’nı çatısı altında toplayan Dijital Dönüşüm Meclisi’nin açılış konuşmasını AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz yaparken, AKK Başkan Yardımcısı Dr. Süleyman Basa ve AKK YK Genel Sekreteri Ömer Şan, AKK Meclis ve Çalışma Grupları’nın çalışma prensip esasları konusunda bilgiler verdi. AKK YK Üyesi ve Dijital Dönüşüm Meclisi Kurucu Başkanı Prof. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin ise yeni oluşan Dijital Dönüşüm Meclisi’nin vizyon ve misyonlarından bahsetti.

AMAÇ: ORTAK AKILLA DİJİTAL BİR ANKARA İÇİN ÇALIŞMAK

ABB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İdari Koordinatörü Ahmet Özkan’ın da katılım sağladığı toplantıda; ABB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı temsilcileri, AKK Meclis ve Çalışma Grubu Üyeleri, Genç Girişimciler ve Oyun Geliştiriciler Derneği Üyeleri, bilişim sektöründen deneyimli isimler ile akademisyenler bir araya geldi.

Daha dijital bir Ankara için “Ortak Akıl” paydasında çalışmaların yürütülmesinin amaçlandığı toplantıda; Ankara’nın akıllı şehir çalışmalarına, bilişim alanındaki eğitimlere, oyun ve E-Spor üzerinden proje üretmeye, yapay zekâ ile kentte dijital çalışmalar geliştirmeye yönelik istişarelerde bulunuldu.

YILMAZ: “DİJİTAL DÖNÜŞÜM MECLİSİ’NİN ANKARA‘MIZ İÇİN FAYDALI İŞLER YAPACAĞINA İNANIYORUM”

Toplantının açılış konuşmasını yapan AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, dijital dünyanın hızla gelişmekte olduğunu ve bilişim sektörünü kapsayan meslek dallarının gelecek yüzyılda da var olacağının altını çizerek “Gelecek yüzyılda birçok meslek yok olacak ama yok olmayacak sektörün mensupları olarak buradasınız. Başka mesleklere de ışık tutacak, akıllı şehirden, dijital alanlarda da hayatı kolaylaştıracak deneyimlerinizi paylaşacağınız bu meclisin bizler için çok kıymetli olduğunu ifade etmek isterim” dedi.

Dijital Dönüşüm Meclisi’nin oluşum sürecine ve Ankara için yapılacak çalışmaların önemine de değinen Yılmaz, “Burada Ankara Büyükşehir Belediyesine sunulmak üzere tavsiye kararları alabilecek, kent hayatını kolaylaştıracak, değişik alanlarda politika oluşturulacak bir ortam istiyoruz. Hayatı kolaylaştırmak için sizlerin birikimine de ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Ankara Kent Konseyi budur; Ankara’nın en anlamlı özetidir. Sizlerin bu en anlamlı özet ve deneyimden istifade etmek istemesi bizler için büyük onur olacaktır. İyi ki geldiniz, iyi ki gönüllü oldunuz. Dijital Dönüşüm Meclisi’nin Ankara‘mız ve ülkemiz için faydalı işler yapacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

ABB VE AKK DİJİTAL DÖNÜŞÜM MECLİSİ’NDE DE KENT İÇİN ORTAK ÇÖZÜMLER ÜRETECEK

ABB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İdari Koordinatörü Ahmet Özkan ise ABB ve AKK’nin her alanda olduğu gibi Dijital Dönüşüm Meclisi’nde de kent için ortak akılla çözümler üreteceğini vurgulayarak, “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak girişimcilik ekosistemine ve teknolojiye önem veriyoruz, yatırımlarımızı da bu yönde yapıyoruz, fırsat eşitliğine önem veriyoruz. Ankara’da bu girişimciliğin altyapısını ve potansiyelini biliyoruz bununla ilgili neler yapabiliriz ve bunu nasıl büyütebiliriz konusunda kişileri sonuca ulaştırabilecek aracılığı yapabilmek için ben de bu mecliste yer alacağım. Elimizden geldiğince destek vereceğiz” dedi.

AKK YK Üyesi ve Dijital Dönüşüm Meclisi Kurucu Başkanı Prof. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin ise “Bilişim sektörü her alanı kapsayan bir sektör o nedenle birçok meclis ve çalışma grupları ile bir arada çalışmalıyız. Dijital dönüşüm yolculuğunda da Ankara’da bazı şeylere imza atmamız gerekiyor, bunun için de çalışmalara başlayacağız. Ucu Ankara’nın dijital dönüşüm yolculuğuna dokunan herkese kapımız açık” sözleriyle konuşmasına devam ederken, ABB’nin şehir endeksleri araştırmasında Türkiye’deki en başarılı şehirler arasında olması gerekliliğine vurgu yaparak, kenti akıllı şehirler endeksinde en üst sıralara çıkarmayı hedeflediklerini de belirtti.

TOPLANTIDA İHA MERKEZİ PROJESİ DE TANITILDI

Toplantıda “İHA Merkezi Projesi”ni anlatan İHA Pilotu ve Eğitmeni Muhammet Eyüp Simek de, “Drone konusunda çalışmalar yürüten operatörlerinin bir araya geleceği, proje parkurlarının sağlanacağı, gençlerimizin eğitileceği bir İHA Merkezi’nin Başkent Ankara’da da olması gerekli” şeklinde konuştu.

Simek; Ankara’nın Dijital Dönüşüm yolculuğunda güçlü ve zayıf yönleri ile tehdit ve fırsatlarının da tespit edilebileceği Swot Analizi yapılması gerekliliğine de ayrıca değindi.