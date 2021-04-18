Ankara’da Büyükşehir sağlık çalışanlarına moral oluyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına moral olması amacıyla Bilkent Şehir Hastanesi bölgesinde yer alan köprülerde sağlık çalışanlarını sembolize eden grafitiler yaptırdı.

ANFA Genel Müdürlüğü tarafından grafiti sanatçılarına yaptırılan grafitiler arasında hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarının isimleri ile Covid-19 aşısını geliştiren Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in de resimleri yer alıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, salgınla mücadele eden kahraman sağlık çalışanlarına vefa göstermek ve moral vermek amacıyla Bilkent Şehir Hastanesi bölgesinde bulunan köprü kolonlarını grafitelerle donattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 14 Mart Tıp Bayramı’nda yaptığı paylaşımda, “Hiçbir koşulda yanımızda olmaktan vazgeçmediniz. Hakkınızı ne yapsak ödeyemeyiz. Pandemi döneminde kaybettiğimiz kahraman sağlık çalışanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, tüm fedakar sağlık emekçilerinin önünde saygıyla eğiliyorum” sözleriyle seslenerek sağlık çalışanları için başlattığı grafiti çalışması tamamlandı.

HAYATINI KAYBEDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE TÜRK BİLİM İNSANLARI UNUTULMADI

Bilkent Şehir Hastanesi'ne ulaşmak için önemli geçiş noktalarından biri olan Beytepe Köyü Yolu ve Bilkent Bulvarı'nı kullanan sağlık çalışanlarını, ANFA Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermeye başlayan Resim Atölyesi sanatçıları tarafından hazırlanan ve sağlık çalışanlarını sembolize eden birbirinden renkli grafitiler karşılamaya başladı.

Hastane güzergahı boyunca 3 köprü yanağı ve 13 kolon; doktordan hastabakıcıya, ambulans şoföründen hemşireye kadar tüm sağlık çalışanları birçok farklı konseptte resmedildi. Grafitiler arasında, hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarının isimleri ile Covid-19 aşısını geliştiren Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in de görselleri yer alırken, ANFA Genel Müdürlüğü bölgede zemin ve peyzaj düzenlemesi de yapacak.