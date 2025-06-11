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  4. Ankara'da geleneksel ''Toplu Sünnet Şöleni'' için kayıtlar devam ediyor

Ankara'da geleneksel ''Toplu Sünnet Şöleni'' için kayıtlar devam ediyor

Ankara'da geleneksel ''Toplu Sünnet Şöleni'' için kayıtlar devam ediyor
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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında hayata geçirdiği ve geleneksel hâle gelen “Toplu Sünnet Şöleni” için başvurular devam ediyor.

3-12 yaş arasındaki 1000 çocuğun ücretsiz olarak sünnet ettirileceği şölende; çocukların sünnet kıyafetleri ve sürpriz hediyeler de yine Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

Toplu Sünnet Şöleni için başvurular devam ederken, vatandaşlar başvurunu kaydını ise şu adreslerde yapabilecek:

-Ankara Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi

Sıhhiye Çok Katlı Otopark 1. Kat, Sıhhiye / Çankaya

-Elvankent Aile Yaşam Merkezi

Atatürk Mah. Atatürk Cad. Etimesgut

-Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi

Kuşcağız Mah. Sanatoryum Cad. No: 263 Keçiören

(0312) 507 23 17-18 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilecek olan aileler; sünnet olacak çocuğun ve kendilerinin nüfus cüzdan fotokopisi, ikametgâh belgesi ile birlikte giderek kendilerine en yakın merkezde kayıt yaptırabilecek.

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Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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