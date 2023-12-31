Antalya kahramanları andı

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şubesi, Kuzey Irak’ta şehit düşen 12 vatan evladı için lokma dağıtarak rahmet diledi. Emekli Albay Zeynel Abidin Sezer ve Piyade Kıdemli Albay Mehmet Kayhan’ın katıldığı tören öncesinde Gazi Arif Koçak’a derneğe katkılarından dolayı plaketi CHP Muratpaşa Belediye Başkan A. Adayı Songül Başkaya verdi.

Geçtiğimiz hafta bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmalarda P. Uzm. Çvş, Abdülkadir İYEM, P. Uzm. Çvş. Ahmet ARSLAN, P. Söz. Er Cebrail DÜNDAR, P. Söz. Er Semih YILMAZ, P. Söz. Er Kemal ASLAN, P. Söz. Er Enes BUDAK, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu, Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın, Piyade Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan şehit düşmüştü. 12 Vatan evladı için Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şubesi lokma dağıttı. Şehitlerin anıldığı törene Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şubesi Başkanı Emekli Albay Zeynel Abidin Sezer, 3.Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Komando Albay Mehmet Kayhan, CHP Muratpaşa Belediye Başkan A. Adayı Songül Başkaya, Gazi Arif Koçak ve gaziler katıldı. Plaket merasiminin ardından şehitlerin aziz hatırası ile ilgili konuşmaların ardından halka lokma dağıtıldı.

“CUMHURİYET SONSUZA KADAR YAŞAYACAK”

Başkan Emekli Albay Zeynel Abidin Sezer, “Türkiye Cumhuriyeti, biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için sadece toprak parçası değildir. Türkiye Cumhuriyet’i özgürce yaşadığımız vatanımızdır. Biz Türk Milleti olarak ‘Toprak eğer uğruna can veriliyorsa vatandır’ ilkesini benimseyen ve yediden yetmişe kadını erkeği ile uğruna hiç düşünmeden canını feda eden bir halkız. Türkiye Cumhuriyeti’nin kalbi sevgi yüklü kurucusu Gazi Mareşal Mustafa kemal Atatürk’ün belirttiği gibi ‘Özgürce, insanca yaşamak benim karakterimdir’ duygusu ile yaşayan vatan evlatları olarak Cumhuriyet’i sonsuza kadar yaşatacağız. Kuzey Irak’ta şehit düşen 12 vatan evladımızı ve tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyor. Aziz hatıralarına saygılarımı sunuyorum. Vatanımız şehit ve gazilerimizin kanı ile yoğurulmuştur. Şehitlerimiz ölümsüz kahramanlardır. Hepsinin mekanı cennet, ruhları şad olsun” ifadelerini kullandı.

“TÜM ŞEHİTLERİMİZİ SAYGIYLA ANIYORUM”

CHP Muratpaşa Belediye Başkan A. Adayı Songül Başkaya ise, “Geçtiğimiz hafta Kuzey Irak’tan gelen haberler ile yasa boğulduk. 1 günde 12 şehit verdik. Tüm Türkiye bu acıyı kalbinde hissetti. Şehitlerimize rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Bir daha bu acının yaşanmamasını temenni ediyorum. Başta ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti için mücadele eden ve bize böyle güzel bir ülke bırakan herkesi saygıyla anıyorum. Gazilerimize de mutlu bir hayat diliyorum” ifadelerini kullandı