  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Antalya’da gıda güvenliğinde ortak marka: Gold Town

Antalya’da gıda güvenliğinde ortak marka: Gold Town

Antalya’da gıda güvenliğinde ortak marka: Gold Town
Güncelleme:

Türk turizminin başkenti Antalya’da, Muratpaşa’dan başlatılan Gold Town Gıda Güvenliği ve Hijyen Sertifika Programı il genelinde ortak standart oluşturma hedefiyle genişliyor. Turizm ve yeme-içme sektöründe kalite çıtasını yükselterek kentin marka değerini güçlendirmeyi amaçlayan programın tanıtım toplantısı Vatan Kahvesi’nde gerçekleşti.

Muratpaşa Belediyesi, Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (AGYİD) ve uluslararası hijyen firması Diversey iş birliğiyle başlatılan programın tanıtım toplantısına Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Kepez Belediyesi adına Dr. Akif Aktuğ, Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Akyar, Döşemealtı Belediyesi Meclis Üyesi Ramazan Altun, AGYİD Başkanı Zeki Özen ve sektör temsilcileri katıldı.

GASTRONOMİ EKONOMİK KALDIRAÇTIR

Toplantıda Başkan Uysal, güvenli ve standartları yüksek işletmelerin, ziyaretçilerin destinasyon tercihinde belirleyici olduğuna dikkat çekti. Başkan Uysal, Gold Town’ın Antalya’yı “yüksek hijyen standartlı turizm kenti” olarak konumlandıracağını söyledi.

Programın, özellikle uluslararası turist profilinde güven unsurunu güçlendirerek kent ekonomisine doğrudan katkı sağlayacağını ifade eden Başkan Uysal, ortak sertifikasyon modelinin Antalya’nın rekabet gücünü artıracağını kaydetti.

ORTAK STANDART, ORTAK MARKA

Gold Town Sertifika Programı, gönüllülük esasına dayanıyor. Restoran, kafe, lokanta ve pastaneler; depolama koşullarından pişirme ve saklama sıcaklıklarına, havalandırma altyapısından ürün kalitesine kadar çok sayıda başlıkta kapsamlı denetimden geçiriliyor. Kriterleri karşılayan işletmeler sertifika almaya hak kazanıyor.

 

 

Bu Haberleri Kaçırma...

Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu 10 şehir belli oldu
Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu 10 şehir belli oldu
Türkiye'nin en sevilen SUV'u yenilenen haliyle satışa çıktı!
Türkiye'nin en sevilen SUV'u yenilenen haliyle satışa çıktı!
Aylin öğretmen tren istasyonunda başından vurularak öldürüldü!
Aylin öğretmen tren istasyonunda başından vurularak öldürüldü!
Türkiye'nin turizm başkentindeki dünyaca ünlü eşsiz güzelliklerindeki saç baş yolduran işgale mühür!
Türkiye'nin turizm başkentindeki dünyaca ünlü eşsiz güzelliklerindeki saç baş yolduran işgale mühür!
Eski fenomen gelin adayı Hanife Gürdal’dan dekolte eleştirilerine sert yanıt
Eski fenomen gelin adayı Hanife Gürdal’dan dekolte eleştirilerine sert yanıt
Eski eş dehşet saçtı: Biri eşi biri kuzeni 2 kadını katledip intihar etti!
Eski eş dehşet saçtı: Biri eşi biri kuzeni 2 kadını katledip intihar etti!
Yıllar sonra bir ilk! Spil Dağı’nda o şelale yeniden akmaya başladı
Yıllar sonra bir ilk! Spil Dağı’nda o şelale yeniden akmaya başladı
Yasemin Ergene'nin sır gibi sakladığı kızı Emine 14 yaşında ortaya çıktı
Yasemin Ergene'nin sır gibi sakladığı kızı Emine 14 yaşında ortaya çıktı
Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin dev ırmağı 40 yıl sonra yeniden taştı; sular yolu yuttu, eğitim durdu! Türkiye'nin dev ırmağı 40 yıl sonra yeniden taştı; sular yolu yuttu, eğitim durdu! Hava durumu raporu baş döndürdü: Güneş ve fırtına, yağmur ve kar... 4 mevsim birarada! Hava durumu raporu baş döndürdü: Güneş ve fırtına, yağmur ve kar... 4 mevsim birarada! Sigarada zam fırtınası dinmiyor: Bir za daha geldi! İşte yeni fiyatlar Sigarada zam fırtınası dinmiyor: Bir za daha geldi! İşte yeni fiyatlar Beşiktaş’ta Orkun Kökçü alarmı! 30 milyon Euro teklif ettiler! Beşiktaş’ta Orkun Kökçü alarmı! 30 milyon Euro teklif ettiler! Yasemin Ergene'nin sır gibi sakladığı kızı Emine 14 yaşında ortaya çıktı Yasemin Ergene'nin sır gibi sakladığı kızı Emine 14 yaşında ortaya çıktı Devlete ait 100 milyonluk yarış atları kayıp mı ? Gerçek ortaya çıktı Devlete ait 100 milyonluk yarış atları kayıp mı ? Gerçek ortaya çıktı Eski eş dehşet saçtı: Biri eşi biri kuzeni 2 kadını katledip intihar etti! Eski eş dehşet saçtı: Biri eşi biri kuzeni 2 kadını katledip intihar etti! Nakit devri kapandı, altın devri başladı: ''50 gram altın getiren anahtarı alır'' Nakit devri kapandı, altın devri başladı: ''50 gram altın getiren anahtarı alır'' Bakan Şimşek’ten milyonlarca memur ve işçinin maaşları için düzenleme sinyali Bakan Şimşek’ten milyonlarca memur ve işçinin maaşları için düzenleme sinyali İsmail Saymaz'dan Hülya Avşar'a sert eleştiri: Helin Avşar'dan cevap gecikmedi İsmail Saymaz'dan Hülya Avşar'a sert eleştiri: Helin Avşar'dan cevap gecikmedi
Yıllar sonra bir ilk! Spil Dağı’nda o şelale yeniden akmaya başladı Yıllar sonra bir ilk! Spil Dağı’nda o şelale yeniden akmaya başladı Eski fenomen gelin adayı Hanife Gürdal’dan dekolte eleştirilerine sert yanıt Eski fenomen gelin adayı Hanife Gürdal’dan dekolte eleştirilerine sert yanıt Mert Ramazan Demir ve Miray Daner’li Bize Bi’Şey Olmaz'ın ilk fragmanı olay oldu Mert Ramazan Demir ve Miray Daner’li Bize Bi’Şey Olmaz'ın ilk fragmanı olay oldu Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak yaraladı, polisten kaçarken canından oldu Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak yaraladı, polisten kaçarken canından oldu Koruma polisine şemsiye taşıtan Kaymakam'a tepki yağdı Koruma polisine şemsiye taşıtan Kaymakam'a tepki yağdı Uzman isim emekli maaşları için intibak ve bayram ikramiyesi için kötü haberi verdi! Uzman isim emekli maaşları için intibak ve bayram ikramiyesi için kötü haberi verdi! Çifte asgari ücret, ÖTV istisnası ve iş garantisi teklifi TBMM'de! Çifte asgari ücret, ÖTV istisnası ve iş garantisi teklifi TBMM'de! Survivor 2026’ya veda eden Meryem Boz’dan Survivor itirafı Survivor 2026’ya veda eden Meryem Boz’dan Survivor itirafı Türkiye'nin turizm başkentindeki dünyaca ünlü eşsiz güzelliklerindeki saç baş yolduran işgale mühür! Türkiye'nin turizm başkentindeki dünyaca ünlü eşsiz güzelliklerindeki saç baş yolduran işgale mühür! 2026’nın ilk büyük seçim anketi yayımlandı: AK Parti ve CHP arasındaki puan farkı netleşti! 2026’nın ilk büyük seçim anketi yayımlandı: AK Parti ve CHP arasındaki puan farkı netleşti!