Antalya’da gıda güvenliğinde ortak marka: Gold Town

Türk turizminin başkenti Antalya’da, Muratpaşa’dan başlatılan Gold Town Gıda Güvenliği ve Hijyen Sertifika Programı il genelinde ortak standart oluşturma hedefiyle genişliyor. Turizm ve yeme-içme sektöründe kalite çıtasını yükselterek kentin marka değerini güçlendirmeyi amaçlayan programın tanıtım toplantısı Vatan Kahvesi’nde gerçekleşti.

Muratpaşa Belediyesi, Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (AGYİD) ve uluslararası hijyen firması Diversey iş birliğiyle başlatılan programın tanıtım toplantısına Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Kepez Belediyesi adına Dr. Akif Aktuğ, Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Akyar, Döşemealtı Belediyesi Meclis Üyesi Ramazan Altun, AGYİD Başkanı Zeki Özen ve sektör temsilcileri katıldı.

GASTRONOMİ EKONOMİK KALDIRAÇTIR

Toplantıda Başkan Uysal, güvenli ve standartları yüksek işletmelerin, ziyaretçilerin destinasyon tercihinde belirleyici olduğuna dikkat çekti. Başkan Uysal, Gold Town’ın Antalya’yı “yüksek hijyen standartlı turizm kenti” olarak konumlandıracağını söyledi.

Programın, özellikle uluslararası turist profilinde güven unsurunu güçlendirerek kent ekonomisine doğrudan katkı sağlayacağını ifade eden Başkan Uysal, ortak sertifikasyon modelinin Antalya’nın rekabet gücünü artıracağını kaydetti.

ORTAK STANDART, ORTAK MARKA

Gold Town Sertifika Programı, gönüllülük esasına dayanıyor. Restoran, kafe, lokanta ve pastaneler; depolama koşullarından pişirme ve saklama sıcaklıklarına, havalandırma altyapısından ürün kalitesine kadar çok sayıda başlıkta kapsamlı denetimden geçiriliyor. Kriterleri karşılayan işletmeler sertifika almaya hak kazanıyor.