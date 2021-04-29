Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü sporcuları elde ettikleri başarılarla spor tarihine damga vurmayı sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yurtdışında elde ettikleri başarı ve yeni rekorlarla Türkiye’nin gururu olan ASKİ Sporlu Milli güreşçi ve haltercileri makamında ağırladı.

Tarihi başarılar elde eden ASKİ Spor Kulübü şampiyonlarından Rıza Kayaalp, Taha Akyol, Murat Fırat, Süleyman Atlı, Süleyman Karadeniz, Muhammed Furkan Özbek, Muammer Şahin, Ferdi Hardal, Şaziye Erdoğan ile ASKİ Spor Kulübü Koordinatörü Abdullah Çakmar, Antrenör Fırat Binici, Teknik Direktörlerden Akif Candaş ve Raif Özer’in de aralarında bulunduğu heyet ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan’ın başkanlığında Yavaş’ı ziyaret etti.

ASKİ SPOR KULÜBÜ SPORCULARINDAN REKOR ÜSTÜNE REKOR

ASKİ Spor’un Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu Milli güreşçisi Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanarak Avrupa güreş tarihinde serbest stilde8. kez Avrupa şampiyonu olan güreşçi unvanını elde etti.

Polonya’nın Başkenti Varşova’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan ASKİ Sporlu Milli güreşçi Rıza Kayaalp turnuva finalinde Gürcü rakibi Iakobi Kajaia’yı 3-1 mağlup ederek 10'uncu kez Avrupa şampiyonu olurken aynı turnuvada İtalyan rakibi Zaur Kabaloev'i 3-1 yenerek 3'üncü olan Murat Fırat ise bronz madalya elde etti.

Serbest stil 57 kiloda mücadele eden Süleyman Atlı da altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olurken,97 kiloda ülkemizi temsil eden Süleyman Karadeniz de gümüş madalya kazanarak Avrupa ikinciliğini elde etti.

Rusya'nın Başkenti Moskova'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda, erkekler 67 kiloda yarışan Muhammed Furkan Özbek koparmada 145 kilo ile bronz, silkmede 178 kilo ile altın, toplamda ise 323 kiloluk derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

“BAŞARILARINIZI TÜRK MİLLETİ GURURLA İZLİYOR”

ASKİ Sporlu Şampiyonları makamında ağırlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tüm sporcuları tek tek tebrik ederek, şöyle konuştu:

“İnşallah daha nice başarılar diliyorum. Önce sağlık diliyorum tabi ki sakatlık yaşanmasın. Sevgili arkadaşlar, bayrağımızı oralarda dalgalandırdınız bütün Türk milleti bunu gururla gözleri yaşlı olarak izledi. Bu başarıların devam etmesi için ve Ata sporumuzun yaşaması için bizler elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Türk Milletinin göğsünü kabarttınız, herkes çok mutlu oldu özellikle bu pandemi günlerinde bir umut oldunuz. Belediye Meclisimizden karar almak suretiyle bu başarılarınızı ödüllendireceğiz. Ailelerinizle birlikte sağlıklı mutlu nice ömür diliyorum. Bu başarılarınızın da devamını diliyorum. Allah razı olsun hepinizden. Güreş denildiğinde artık garanti gözüyle bakıyoruz. Çok teşekkürler arkadaşlar.”

BAŞKAN YAVAŞ’A ASKİ ŞAMPİYONLARINDAN TEŞEKKÜR

Spora ve sporculara verdiği tüm desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür eden Taha Akyol düşüncelerini, “Desteğinizi her zaman hissediyoruz. Çok güzel bir tesisimiz var. Dünyaya örnek oluyor misafirlerimiz gelince orada ağırlıyoruz. Daha nice sporcular yetişecek orada. İnşallah Türkiye’nin en iyi sporcuları bu kulüpten yetişecek sizlerin desteğiyle. Ankara’mızı dünyada temsil etme fırsatı buluyoruz. Benim 8. Şampiyonluğum inşallah hayırlı olur. Rehavete gerek yok diyerek hemen kampa geçtik. Hemen maçtan sonra arayıp tebrik ettiniz emeğiniz bizde çok” sözleriyle dile getirirken, 10. kez şampiyon olan Rıza Kayaalp ise, “Önemli olan bayrağımızı yurt dışında dalgalandırıyor olmak. Bizden sonra kardeşlerimiz de madalyalar kazanmaya inşallah devam eder. Ata sporumuza destekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Milletimizi diğer maçlarda da gururlandırmak istiyoruz” dedi.

Başkan Yavaş, ASKİ Sporlu şampiyonlar ve yöneticileriyle birlikte ziyaretin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.