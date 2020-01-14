Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım Kartal'da anıldı

Kartal Belediyesi Atalar Merkez Kreş’te düzenlenen anma törenine; Kartal Belediyesi Kreş Müdürü Nazlı Enif Dipşar, kreşler öğretmenleri ve minik öğrenciler ile birlikte çok sayıda öğrenci velisi katıldı.

İzmir’de 14 Ocak 1923 tarihinde hayatını kaybeden Zübeyde Hanım için düzenlenen anma töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Zübeyde Hanım’ın anısı için hazırlanan kısa film gösterimi ile devam eden tören kapsamında minik Kartallılar, Atatürk ve Zübeyde Hanım’ın anlatıldığı bir tiyatro oyununu sahneledi ve şiirler okudu. Anma töreninin son etkinliği ise kreş öğretmenleri ve öğrencilerinden oluşan koronun, Atatürk’ün sevdiği türküleri seslendirmesi oldu.