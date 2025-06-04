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Balıkesir'de Başkan Akın dönüşümü başlattı, BASKİ Ayvalık’ta aralıksız çalışıyor

Balıkesir'de Başkan Akın dönüşümü başlattı, BASKİ Ayvalık’ta aralıksız çalışıyor
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Balıkesir’in yıllardır kangren haline gelen en büyük sorunu olan altyapı ile ilgili büyük bir dönüşüm başlatan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın liderliğinde Ayvalık’ın altyapısını yaza hazırlayan Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi. BASKİ’nin yaptığı çalışmaların ve projelerin masaya yatırıldığı toplantıda muhtarlar, yapılan işlerden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Ayvalık’ın yıllardır en büyük sorunu haline gelen altyapıda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın liderliğinde kapsamlı bir çalışma başlatan Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü bölgede yüzde 60-70’lere varan kayıp kaçağı engellemek için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Kanalizasyon hattı ve içme suyu hatlarında yenileme çalışmaları da gerçekleştiren BASKİ, asbestli boruları yenileyip halk sağlığını korumak için büyük bir mücadele veriyor. Ayvalık’ta kısa sürede gerçekleşen çalışmalarla ilgili bilgilendirme yapmak için BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, İlgili Daire Başkanlar ve Müdürler,  Ayvalıklı muhtarlarla bir araya geldi. BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk yapılan toplantıda ilçede süregelen çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Bölgede başlattıkları Şebeke Rehabilitasyon Projesiyle birçok mahallenin içme suyu ve kanalizasyon hattındaki sorunları çözdüklerini dile getiren Öztürk, Ayvalık’ın yazı sorunsuz geçirmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini dile getirdi.

ÖZTÜRK: “SUYUN HER BİR DAMLASI ÇOK ÖNEMLİ”

Ayvalık’ta başlattıkları projelerle önemli adımlar attıklarını söyleyen Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, “Ayvalık’ta gerçekleştirdiğimiz DMA çalışmaları ile su kayıplarını anlık takip ediyoruz. Su bilincinin oluşması için, tasarrufun oluşması için suyun her bir damlası çok önemli. Biz de BASKİ olarak suyun her bir damlasını korumak için büyük bir mücadele veriyoruz. Son zamanlarda yaptığımız çok iddialı çalışmalar var. İşte böyle izole bölgeleri oluşturup kayıp kaçağı önlemek, en ufak bir su kaçağına bile anında müdahale etmek adına çok iddialı çalışmalarımız var. Bunu da bu yıl içinde tamamlamayı düşünüyoruz. Onun dışında Ayvalık’ta insan yoğunluğunun çok fazla olduğu, 300-400 kişilik sitelerin olduğu bölgelerde son zamanlarda gerçekleştirdiğimiz içme suyu hattı, yağmur suyu hattı anlamında olsun çalışmalar var. Bunları tamamladık, başarıyla bitirdik. Hem bu tür çalışmaları hem de önümüzdeki günlerdeki planlarımızı muhtarlarımızla birlikte değerlendirdik.” şeklinde konuştu.

“TOPLANTIDAN ÇOK MEMNUN KALDIK”

BASKİ’nin muhtarlarla yaptığı toplantının oldukça verimli olduğunu dile getiren Namık Kemal Mahallesi Muhtarı İlknur Doğan, “Bu toplantıda gerçekten muhtarların özellikle toplanıp da sadece muhtarlara özel olması çok güzel. Bu bizi çok memnun etti. İlçemizde altyapıdaki sorunların nasıl giderildiği ve neler yapıldığının anlatılması çok önemliydi. Bizlere bilgilendirmeler yaptılar. Sorularımıza cevap verdiler. Çok memnun kaldık.” ifadelerini kullandı.

“AHMET BAŞKAN’IMIZ SAĞ OLSUN”

Toplantıda konuşulan her konunun çok önemli olduğunu söyleyen Yenimahalle Muhtarı Talat Karadeniz, “Bizim Ayvalık’ta kanayan bir yaramız vardı. O da su sıkıntısı. Ahmet Başkan öncülüğünde BASKİ, kanayan yaramızı kapattı. Şu anda çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’a çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kendisi sağ olsun.” şeklinde konuştu.

“BASKİ, YILLARDIR SÜREGELEN EKSİKLİKLERİ HIZLA GİDERİYOR”

Yıllardır yapılmayan ve üstü kapatılan altyapı sorunlarının artık birer birer çözüldüğünü belirten Küçükköy Mahallesi Muhtarı Umut Bakır, “Yıllardır yapılmayan eksiklikler var. BASKİ elinden gelen mücadeleyi veriyor. Biz de isteklerimizi dile getirdiğimizde istediğimiz zaman BASKİ yetkililerine ulaşabiliyoruz. Sorunlara ve problemlere anında müdahale ediliyor. Sorunların çözülme hızı kısa sürelere düştü. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu sene su problemi olmayacak diye sözümüzü aldık.” ifadeleriyle memnuniyetini dile getirdi.

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Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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