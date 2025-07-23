Cumartesi Anneleri’nin simge ismi Emine Ocak yaşamını yitirdi

1995’te gözaltında kaybedilen oğlu Hasan Ocak’ın akıbetini öğrenmek için adalet mücadelesi veren, Cumartesi Anneleri’nin sembol isimlerinden olan Emine Ocak 89 yaşında hayatını kaybetti.

Bundan tam 30 yıl önce, 1995 yılında gözaltında kaybedilen oğlu Hasan Ocak’ın akıbetini öğrenmek ve sorumluların yargılanması için yıllarca adalet mücadelesi veren, İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Galatasaray Meydanı'nda her cumartesi yapılan oturma eylemlerinde en ön safta yer alan Emine Ocak hayatını kaybetti.

Geçirdiği kalp krizinin ardından yaklaşık bir aydır hastanede yoğun bakımda olan Emine Ocak’ın ölüm haberi Cumartesi Anneleri’nin sosyal medya hesabından duyuruldu.

Cumartesi Anneleri'nin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada “Büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Cesaretiyle, ısrarı ve kararlılığıyla hakikat ve adalet mücadelemizin en güçlü sesi Emine Ocak’ı kaybettik. Cenaze törenine ilişkin bilgiler ayrıca paylaşılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Ocak'ın oğlu Hasan Ocak'ın cenazesi uzun haftalar süren arayışlar sonrasında İstanbul'daki kimsesizler mezarlığında bulunmuştu.