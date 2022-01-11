Başkan Arslan basın mensuplarıyla buluştu

Edremit Belediye Selman Hasan Arslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yerel ve genel basında çalışan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan basın mensuplarıyla kahvaltılı toplantıda buluştu. Toplantıda basının sorunlarını çözmek için hazır olduklarını kaydeden Başkan Arslan, “Sizler çok önemli bir görev yapıyorsunuz ve Edremit çok önemli bir ilçe. Yazılı, görsel ve internet medyasının değerli mensupları bizleri eleştirin yanlışlarımız, eksiklerimiz, hatalarımız varsa bunu söyleyin. Bunları sizler söyleyin ki bizler düzeltelim. Sizin gününüzde sizlerin yaşadığı sıkıntıları ve sorunları konuşmalıyız. Ortak akılla hareket ederek bu sorunları çözmeye hazırız. Değerli basın mensuplarımızın tekrar 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum.” dedi. Arslan daha sonra soruları cevapladı. Doğalgaz çalışmaları başta olmak üzere belediye faaliyetleri ile ilgili değerlendirmede bulundu. Haziran ayına kadar ilçe merkezindeki kazı çalışmalarından dolayı oluşan sorunların ortadan kalkacağını vurguladı. Toplantıya Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir ve Başkan Yardımcısı Hilmi Duyar, ilçede ve bölgede görev yapan 50’ye yakın basın mensubu katıldı.