Başkan Arslan, Mumcu, Okkan ve Cem'i andı

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, 24 Ocak 1993'te hain bir suikast sonucu katledilen Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu, 24 Ocak 2001’de hain bir terör saldırısında şehit olan Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ve 24 Ocak 2007’de vefat eden Dışişleri eski Bakanı İsmail Cem'in ölüm yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Arslan, Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu, Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem'i ölüm yıldönümlerinde yayınladığı mesajla andı.

24 Ocak tarihinin Türkiye Cumhuriyeti’nin laik demokratik ve insan haklarından ödün vermeyen bir ülke olması için mücadele veren üç yiğit insanın yitirdiği gün olduğuna vurgu yapan Başkan Arslan mesajında şöyle dedi;

"Türkiye'nin laik ve demokratik bir ülke olması için verdiği mücadeleyle ve ahlakı, kişiliği, cesareti ile genç gazetecilere her zaman örnek gösterilen Uğur Mumcu'yu aramızdan ayrılışının 29. yılında özlemle anıyoruz.

Laik, demokratik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yılmaz savunucusu, gazeteci- yazar Uğur Mumcu, yaşamını toplumun gerçekleri öğrenmesine adayan, gerçeklerin ve doğruların üzerine korkusuzca giden, özgürlüğün simgesi, Cumhuriyet'in sesi olmuştur. Onun aydınlık fikirleri, savunduğu ve inandığı değerler, laik Türk milletinin aklında ve yüreğinde sonsuza dek var olacaktır.

Bugüne kadar ne yazık ki, Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet kazanımlarının ışığında, akıl bilim ve çağdaşlık yolunda yürüyen pek çok aydın ve bilim insanı, haince tuzaklarla aramızdan ayrıldı.

Bugün aynı zamanda görevi başında şehit edilen Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ın 21. ve eski Dışişleri Bakanımız İsmail Cem'in 15. ölüm yıldönümü.

Başarılı çalışmalarıyla Türk halkında derin izler bırakan yurtsever, cesur ve aydınlık kalem, cumhuriyeti, bağımsızlığı, özgürlüğü ve hukukun üstünlüğünü savunan Uğur Mumcu'yu, devlet ile halk arasında güçlü bağlar kuran, vatan aşkıyla görevini yaparken şehit edilen Gaffar Okkan'ı ve Türkiye dış politikasına itibar kazandıran, dürüst, samimi, örnek siyaset ve devlet adamı Dışişleri Bakanımız İsmail Cem'i sevgi, saygı ve özlemle anıyorum"