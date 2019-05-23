Başkan Büyükerşen İmamoğlu için istanbul’daydı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun büyük bir katılım ile gerçekleştirdiği Kampanya Koordinasyon Toplantısı’na Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de katıldı. İstanbul Hilton Bomanti’de gerçekleşen ve İstanbulluların büyük ilgi gösterdiği toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcıları, CHP Milletvekilleri ve CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları katıldı.

Başkan Büyükerşen koordinasyon toplantısının ardından CHP Bayrampaşa İlçe Örgütü’nün saha çalışmasına katılarak, Ekrem İmamoğlu için İstanbullulardan destek istedi. Gün boyu süren programda Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu, Bayrampaşa Trikocular İş Adamları Derneği, İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm Derneği’ni ziyaret eden Büyükerşen, iftar yemeğinde de Bayrampaşa’da ikamet eden Baş Ailesi’nin misafiri oldu.

Ekrem İmamoğlu’nun 23 Haziran’da da seçimlerden zaferle ayrılacağına inandığını belirten Büyükerşen, “23 Haziran’da yapılacak İstanbul seçimi için büyükşehir belediye başkanlarımız ve milletvekillerimiz ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun Koordinasyon Toplantısına katıldık. İstanbul’a ‘umut’ olmak için yola çıkan Sayın İmamoğlu’nun bu seçimde 31 Mart’ta aldığı oyun çok daha fazlasını alacağına yürekten inanıyorum. 16 milyon İstanbullunun desteği ile her şey çok güzel olacak!” dedi.