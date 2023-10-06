Başkan Esen minik hayvanseverleri ağırladı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, misafir ettiği öğrenciler ile hayvan haklarının ve hayvan sevgisinin önemini konuşarak özellikle sokak hayvanlarıyla ilgili yaptıkları çalışmaları miniklerle paylaştı.

Minik hayvanseverleri ağırlayan Başkan Esen, öğrencilerin hayvanları koruma ile ilgili hazırladığı sosyal sorumluluk projelerine destek oldu. Konuyla ilgili sosyal medyada farkındalığı oluşturmak isteyen minikler, Başkan Esen’e merak ettikleri soruları sormayı da ihmal etmedi. Her yaştan öğrencinin katkı sağladığı proje kapsamında kısa film çalışması yapılacağı ve çalışmada hayvanların yaşam haklarının önemine vurgu yapılacağı bildirildi. Öğrencilerin sokak hayvanları ile ilgili sorduğu soruyu yanıtlayan Esen, sokak hayvanlarının, beslenmeden sağlık sorunlarına kadar tüm ihtiyaçlarıyla ilgilendiklerini söyledi.

KALİTELİ YAŞAM KOŞULLARI ŞART

Hayvanların kontrolsüz üremesine de değinen Başkan Esen, verdiği örneklerle kısırlaştırmanın neden önemli olduğunu miniklere anlattı. Kedi ve köpeklerin hızlı üremesinin sokak hayvanları açısından da büyük sorunlara yol açtığını ifade eden Esen, çocuklara yönelik sözlerini şöyle sürdürdü; “Maalesef sokak koşulları kedi ve köpeklerin yaşam kalitesini çok düşürdüğü için, ömürlerinin de kısa olmasına neden oluyor. Yetersiz ve dengesiz beslenme bu konudaki en büyük sorunların başında geliyor. Beslenmeye verdiğiniz desteklerle bu durumun önüne kısmi olarak geçebiliyorsunuz. Ama aslında baktığınızda kısırlaştırma, hayvanların daha kaliteli yaşamasını sağlıyor. Şöyle bir sorunla da karşılaşıyoruz; gerek bizden gerekse de başka bir yerden hayvan sahiplenenler, bir süre sonra sıkıntı yaşamaya başladığında hayvanları sokağa bırakıyorlar. Bu da büyük bir sorunlara neden oluyor. Sizlerin bu konuya hassasiyetle yaklaşması beni çok mutlu etti. Çünkü bazı farkındalıkları bu şekilde yaratmamız gerekiyor. Ayrıca projenize bizi de dahil ettiğiniz için teşekkür ediyorum. ”