Başkan Seçer, Tarsus'taki ''Kadın Ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi''ni ziyaret etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Tarsus’ta kadınlar, çocuklar ve gençlere robotik kodlama başta olmak üzere teknolojik eğitimler sunacak olan ''Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi''ni ziyaret etti. Seçer, ''Gerçekten günümüzün endüstri 4.0 teknolojisine ayak uyduracak bir altyapı faaliyeti açısından önemli bir çalışma'' dedi. Atölyenin ardından esnafı ziyaret eden Başkan Seçer, yapımında sona gelinen Sunay Atilla Yaya Üst Geçidi’nde incelemelerde bulundu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Başkan Vahap Seçer öncülüğünde kadın ve çocukları önceleyen projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Başkan Seçer, Tarsus’ta kadın, çocuk ve gençlere teknolojik eğitimler sunacak olan ‘Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi’ni ziyaret etti.

“4.0 teknolojisine ayak uyduracak bir altyapı faaliyeti açısından önemli bir çalışma”

Atölyede gençlerle bir araya gelerek incelemelerde bulunan Başkan Seçer’e Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan da eşlik etti. Kadın ve Çocuk Bilim ve Teknoloji Atölyesi’nin Silifke ilçesinde bulunan Gazi Çiftliği’nde de bulunduğunu anımsatan Başkan Seçer, şunları söyledi:

“7-17 yaş arası gençlerimize, çocuklarımıza 3 boyutlu tasarım, robotik kodlama, yapay zeka ve teknolojik alanlarda çalışmalar yaptırıyorlar. Gerçekten günümüzün endüstri 4.0 teknolojisine ayak uyduracak bir altyapı faaliyeti açısından önemli bir çalışma. Sadece buradaki merkezimizde değil, Gençlik Kampımızda da buna benzer çalışma yapıyorlar arkadaşlarımız. Yine Yenice’de bir çalışma olacak. Orada bir sınıf açacağız. Oradaki çocuklarımız, gençlerimiz ve kadınlarımız için bu tip çalışmaları devam ettireceğiz. Bana göre bu çalışmalar içerisinde en önemli yaptığımız faaliyet Bilimbüs. Bu otobüs sayesinde kırsalda mobil olarak bu merkezimizi her noktaya götürebileceğiz. Kırsalda yaşayan çocuklarımıza, gençlerimize teknolojik çalışmalar yaptıracağız. Onlara bunların eğitimini vereceğiz. Önemli katkılar olacak diye düşünüyorum.”

‘Bilimbüs’ kırsaldaki çocukların teknolojik eğitimi için yol alacak

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde Şehit Kerim Mahallesi Makam Mevkii’nde kurulan atölyede, robotik kodlama, oyun geliştirme ve 3 boyutlu tasarım gibi eğitimler verilecek. Kadınlar, ürettikleri tasarımları Büyükşehir’in açtığı stantlarda sergileyerek gelir elde etme olanağı bulacak. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Bilimbüs’ü ile merkezdeki robotik kodlama ve 3 boyutlu tasarım gibi eğitimler, mobil olarak kırsal mahallelerdeki kadın, çocuk ve gençlere ulaşacak.

Atölyenin ardından esnafı ziyaret eden Başkan Seçer, yapımında sona gelinen Sunay Atilla Yaya Üst Geçidi’nde incelemelerde bulundu.