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Başkan Seçer'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Başkan Seçer'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Seçer’in mesajı şöyle:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, 30 Ağustos 1922’de zaferle taçlanan Başkomutanlık Meydan Savaşı ile Anadolu işgalden kurtarılmış, milletimiz hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuştur.

Eşine rastlanmayacak bir mücadele örneği vermiş olan milletimiz, içinde olduğu yokluk ve yoksulluk döneminde dahi hiçbir ülkenin boyunduruğu ve esareti altında yaşamayacağını tüm dünyaya ilan etmiştir.

21’inci yüzyılın ilk çeyreğinde yakın coğrafyamızdaki gelişmeler de dikkate alındığında, Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda cephede, ardından çağdaşlaşma yolunda ulusumuzun vermiş olduğu mücadeleler, hiç akıllardan çıkarılmaması gereken tarihi derslerle doludur.

Bu bilinç ve sorumlulukla, Atatürk’ün bizlere gösterdiği muasır medeniyet hedefinden ayrılmadan, sorunlar karşısında aklın ve bilimin öncülüğünü benimseyerek; cumhuriyetimize ve bağımsızlığımıza sonsuza dek sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur.

Bu sorumlulukla; birlik ve beraberlik içinde kentimize ve ülkemize değer katacak, refah seviyesini yükseltecek projeleri üretmeye, gece gündüz kentimizin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, üzerinde yaşadığımız toprakları bizlere vatan yapan ve milletin zaferini tüm dünyaya ilan eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum.”

Etiketler Vahap Seçer
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