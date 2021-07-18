Başkan Seçer'den Kurban Bayramı mesajı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Kurban Bayramı” dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Seçer, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bayramlar, insanların kardeşçe kucaklaştıkları, birbirlerine olan saygı ve sevgilerinin perçinlendiği çok özel günlerdir. İnsanlık olarak sağlık başta olmak üzere, barış ve huzura çok fazla ihtiyacımızın olduğu bu günlerde, bu bayramın bizlere huzurlu bir hayatın kapılarını açmasını tüm kalbimle diliyorum.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bizler, her zaman olduğu gibi, Kurban Bayramı’nda da sizler için çalışıyor olacağız. Bu bayramda da birlik, beraberlik ve dayanışma duygularımızı pekiştirecek hizmetlerimizin alt yapısını hazırladık.

Ekiplerimiz, modern mezbaha ve mobil kesim ünitelerini vatandaşlarımızın kullanımına hazır hale getirdi. Bayram boyunca; Yakaköy, Tarsus, Çamlıyayla, Erdemli, Mut, Gülnar, Silifke ve Anamur’da yer alan 8 mezbahaya ek olarak Mersin merkezde 7, Tarsus’ta 5, Erdemli’de 4, Silifke’de 2, Mut, Aydıncık, Bozyazı, Gülnar ve Çamlıyayla’da 1’er adet olmak üzere toplam 23 mobil kesim ünitesi vatandaşlarımıza hizmet sağlayacak. Kesimler sertifikalı kasap, yardımcı personel ve her kesimhanede görevli bir veteriner hekim gözetmenliğinde yapılacak. Mobil kesim ünitelerimiz, bayramın 1. günü, mezbahalar ise Kurban Bayramı boyunca 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyette olacak.

Ek seferlerimizle güçlendirdiğimiz ulaşım hizmetimiz, bu bayram da vatandaşlarımıza ücretsiz olarak hizmet verecek. İtfaiye Daire Başkanlığımız olası yangın ihtimaline karşı görev başında bulunacak. Zabıta Daire Başkanlığımız da bayram süresince denetimlerini aralıksız sürdürecek.

Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı rahat ve huzurlu geçirmesi ve belediye hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesi için tüm birimlerimiz seferber olmuştur. Tüm vatandaşlarımız, herhangi bir sorun karşısında TEKSİN uygulamamız üzerinden belediyemize başvuruda bulunabilir, şikayetlerini iletebilirler.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm hemşehrilerimin mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde paylaşacağımız nice güzel günler ve bayramlar diliyorum.”