Başkan Ümit Uysal: ''Muratpaşa, Türkiye'ye örnek''

Antalya’da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Dutlubahçe Mahallesi’nde düzenlenen iftarda ''Türkiye’ye örnek olacak tablomuz var. Varlığı yokluğu paylaşmaya devam edeceğiz, İnşallah'' dedi.

Muratpaşa Belediyesi’nin her Ramazan ayında mahallelerde kurduğu iftar sofrası için bu kez adres, yaklaşık 12 bin nüfusuyla Dutlubahçe oldu. Mahalle muhtarlığının yanında gerçekleşen iftar için hazırlıklar saatler öncesinden başladı.

Yaklaşık 2 bin 500 kişinin katıldığı iftar için hazırlıklar saatler öncesinden başladı. İftar için önce masa ve sandalyeler alana tek tek yerleştirildi, masalara örtüler serildi. İftara sayılı dakikalar kala, belediye aşevince hazırlanan sıcak yemekler getirildi ve mahalle sakinleri tek tek iftariyeliklerini aldı.

Başkan Uysal’ın eşi Ümran Uysal’la katıldığı iftarda eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Hurşit Güneş, eski Şanlıurfa Milletvekili Vedat Melik, eski Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu, Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Osman Koç, İYİ Parti Muratpaşa Belediye Başkan adaylığından istifa ederek CHP’ye katılan Turgut Bucak da yer aldı. Dualar eşliğinde oruçlar açıldı. Başkan Uysal, iftarın ardından yaptığı konuşmada “Türkiye’ye örnek olacak tablomuz var. Varlığı yokluğu paylaşmaya devam edeceğiz, İnşallah” dedi. Uysal, şöyle konuştu:



“Bizim bunları yaparken hocalarımız var. Manevi önderlerimiz var. ‘Gel, kim olursan ol yine gel’ diyen Mevlana Celaleddin Rumi, ‘Sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz’ diyen Yunus Emre, ‘Bir olalım, iri olalım, diri olalım’ diyen Hacı Bektaş Veli ‘Yurtta barış, dünyada barış’ diyen sonra da kamu yöneticilerine seslenen ‘Kendiniz için değil, sadece millet için çalışacaksınız’ diyen Gazi Mustafa Atatürk. Hep onlardan etkileniyoruz.”