Başkan Yüksel’den Baba Ocağı Erzincan’a ziyaret

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık; Erzincan'da ulusal ve yerel medya temsilcileriyle kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.

Toplantının ardından heyet; Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı’na, Erzincan Valisi Mehmet Makas’a, Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent’e, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun’a, Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt'a, Üzümlü Kaymakamı Enver Yılmaz ve Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet Sazlı’ya makamlarında nezaket ziyaretinde bulundu. Temasların ardından esnafları da gezen heyet onlarla sohbet etti.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel Erzincan’daki medya temsilcileriyle buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan İl Başkanlığı’nın organizasyonu ile gerçekleştirilen kahvaltıya, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın yanı sıra; CHP Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan, İl Yönetim Kurulu üyeleri ile Erzincan’da bulunan ulusal ve yerel medya temsilcileri katıldı.

“İstanbul-Erzincan arasındaki etkileşimi, iletişimi, güzelliği ve duyarlılığı yaşatmak için temaslara başladık”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel toplantıda yaptığı konuşmasında: “Uzun zaman sonra planlı olarak memleketime geldim. Pandeminin getirmiş olduğu sıkıntılarla yaklaşık 1,5 yıldır hep birlikte mücadele ediyoruz. Kendi ilçemizde ve İstanbul'da sorumluluklarımız çok yüksek olduğu için buraları ziyaret edemedik. Şimdi bayram vesilesiyle annem ve babam buradayken onların bayramını kutlamaya geldim. Aslında el öpmeye geldim, gelmişken de hemşehrilerim ile buluşmak istedim. İlk önce siz değerli basın mensupları ile bir araya gelip kahvaltı yapıp, ardından da vali, belediye başkanı, emniyet müdürü, il jandarma komutanlığı; kısacası Erzincan'daki kamu görevlilerine bir ziyaret yaparak İstanbul - Erzincan arasındaki etkileşimi, iletişimi, güzelliği, duyarlılığı ve yapılacak hizmetleri, yapılabilecek güzellikleri ilişkimize katabilmek için temaslara başladık. İşin özü budur aslında. Ama bu ziyaretlere başlamadan önce de sizlerle bir araya gelip hasret gidermek istedik. Kısacası memleketimize geldik. Bütün vatan toprağı kardeşliğin merkezi olsa da biz Erzincan’a kardeşliğin şehrine geldik. Erzincan'da yaşayan ve yolu İstanbul'a düşen, Kartal'daki hemşehrileri ile buluşmak isteyen birçok komşumuz ve dostumuz var. Bildiğiniz üzere en az Erzincanlılar kadar Kartal'da da bir Erzincan'ın nüfusu var. Dolayısıyla Kartal için iki vatan diyebiliriz.” ifadelerini kullandı.

“Sosyal Belediyeciliği vatandaşlara anlatan bir belediyecilik ile yol yürüyoruz”

Başkan Gökhan Yüksel'in ardından konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da: “Ben de Erzincan'da olmaktan, başkanımın misafiri olmaktan çok mutlu olduğumu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. İstanbul'da görev yapan belediye başkanlarıyız. Benim iki tane güzel Erzincanlı kardeşim var, ikisi ile de İstanbul'da güzel hizmetler üretmeye devam ediyoruz. Karşılıksız sevgi hizmettir. Benim bugün burada olmam biraz tesadüf oldu. Hem Gökhan başkanımla burada buluşmuş olduk, hem de Tunceli'de bir kız isteme durumumuz var. İstanbul'da bulunan Erzincanlı komşularımız var. Biz de onlara hizmet üretiyoruz. İl başkanımızın da dediği gibi biz sadece İstanbul'da hizmet üretmiyoruz, yaptığımız hizmetlerle aslında Türkiye'ye ve Türkiye'nin farklı noktalarına örnek olma çabası içerisindeyiz. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun önderliğinde 14 tane Cumhuriyet Halk Partili belediyenin güzel bir birlikteliği var. Bu pandemi döneminde Gökhan başkanım da bunu söyledi, sosyal belediyeciliğin aslında belediyelerde nasıl yapıldığını ve nasıl yapılması gerektiğinin üzerine temas eden, onu vatandaşlarına anlatan bir belediyecilik ile yol yürüyoruz.” diye konuştu.

Başkanlardan Erzincan Protokol’üne Nezaket Ziyareti

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve CHP Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan'ın yer aldığı heyet, basın mensupları ile gerçekleştirilen toplantının ardından Erzincan Protokol’üne Nezaket Ziyareti gerçekleştirdiler. Heyet; Erzincan Valisi Mehmet Makas, Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Üzümlü Kaymakamı Enver Yılmaz ve Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet Sazlı’ya nezaket ziyaretlerinde bulundu. Erzincan-İstanbul arasındaki etkileşim ve iletişimle ilgili olarak temaslarda bulunan heyet, ziyaretlerin ardından Erzincan’daki esnafları da ziyaret ederek sohbet etti.