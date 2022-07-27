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Başkentliler ''Şeffaf Ankara'' ile tanışacak

Başkentliler ''Şeffaf Ankara'' ile tanışacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi şeffaf belediyecilik uygulamaları ile Başkentlileri buluşturmaya devam ediyor.

   ABB Başkanı Mansur Yavaş, dünyada ilk ve tek harita tabanlı açık veri platformu olan “Şeffaf Ankara” projesi için Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda 28 Temmuz Perşembe günü (yarın) saat 11.00’de düzenlenecek tanıtım programına katılacak.

    Program; ABB TV, Youtube Kanalı ve Sosyal Medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. 

Etiketler abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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