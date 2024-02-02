Başkent'te EGO otobüs şioförlerine halkla ilişkiler öfke kontrolü - stres yönetimi ve empati eğitimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Türkiye Belediyeler Birliğinin katkılarıyla ve Başkent Üniversitesi iş birliğiyle ulaşım personeline “Halkla İlişkiler, Öfke Kontrolü- Stres Yönetimi ve Empati” eğitimi veriyor. Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kıvılcım Romya Bilgin tarafından verilen eğitimde konular uygulamalı olarak anlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü ile Türkiye Belediyeler Birliğinin katkıları ve Başkent Üniversitesi iş birliğiyle ulaşım personeline yönelik “Halkla İlişkiler, Öfke Kontrolü- Stres Yönetimi ve Empati” konulu eğitim veriyor.

EGO Genel Müdürlüğü Hizmet İyileştirme ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanlığı ile Otobüs İşletme Daire Başkanlığı tarafından başlatılan eğitim seminerinde; öfke kontrolü, stres yönetimi, halkla ilişkiler ve empati konuları Doç. Dr. Kıvılcım Romya Bilgin tarafından uygulamalı anlatıldı.

HEDEF KALİTELİ HİZMET

Toplu taşıma araçlarında hizmet kalitesini artırmak amacıyla eğitimler düzenlediklerini belirten EGO Genel Müdür Yardımcısı Zafer Tekbudak, şöyle konuştu:

“Eğitim sayesinde, hem kişisel gelişiminize katkı sağlayarak özel yaşantınızda da olumlu yansımalarını alacaksınız hem de kurumsal olarak, toplu taşıma hizmet sunumumuzda vatandaşımızın memnuniyetini artırmış olacağız. Toplu taşıma, yoğun ve stresli bir ortamda çalışan personelle birlikte birçok farklı insanın bir arada bulunduğu bir ortamdır. Bu nedenle öfke kontrolü, stres yönetimi ve empati gibi beceriler son derece önemlidir. Öncelikle öfke kontrolü ve stres yönetiminin, toplu taşıma personelinin günlük olarak karşılaştığı zorluklarla başa çıkmasında önemli katkısı olacağını düşünüyoruz. Yoğun iş temposu, trafik sıkışıklığı, beklenmedik durumlar gibi faktörler sizlerin stres seviyesini artırabiliyor. Bu durumda, stres yönetimi becerileri sizlerin daha sakin ve kontrollü bir şekilde hareket etmesini sağlayacaktır. Bir başka eğitim konusu olan empati ise karşımızdaki vatandaşımızı anlayarak aynı durumda biz olsaydık nasıl bir davranış ya da anlayış beklerdik düşüncesiyle sizlerin daha kontrolü olmasını sağlayacaktır.”

EĞİTİMLER DEVAM EDECEK

İkinci grup eğitim ise, 12-16 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu tarihlerdeki eğitime 720 Güvenlik Personeli ile EGO denetiminde hizmet veren 400 Özel Halk Otobüsü (ÖHO) ve 880 Özel Toplu Taşıma Araçlarında (ÖTA) görev yapan sürücü personel katılım sağlayacak. Toplam 3 bin 600 personelin katılacağı eğitim, Gençlik Parkı Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek.