Belediyelerin eşitlik birimleri deneyimlerini paylaştı

Beylikdüzü Belediyesi, Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) öncülüğünde belediyelerin Toplumsal Eşitlik Birimleri ile bir araya geldi.

İnternet üzerinde yapılan toplantıda belediyenin süreç hakkındaki deneyimlerini ve gerçekleşen çalışmalarını detaylı bir sunumla anlatan Gizem Aykanat Ceviz, “Amacımız Beylikdüzü’nde yaşayan herkesin farklılaşan ihtiyaçlarını görmek ve bu ihtiyaçlara doğru hizmetlerle cevap verebilmek.” dedi.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda hassas ve özenli çalışmalar yürüten Beylikdüzü Belediyesi, Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) öncülüğünde belediyelerin Toplumsal Eşitlik Birimleri ile bir araya geldi. İnternet üzerinde yapılan toplantıda belediyenin süreç hakkındaki deneyimlerini ve gerçekleşen çalışmalarını detaylı bir sunumla anlatan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Toplumsal Eşitlik Birimi’nde sosyolog olarak görev yapan Gizem Aykanat Ceviz, “Amacımız Beylikdüzü’nde yaşayan herkesin farklılaşan ihtiyaçlarını görmek ve bu ihtiyaçlara doğru hizmetlerle cevap verebilmek. 2020 yılı Eylül ayında 3.Yerel Eşitlik Eylem Planımız mecliste onaylandı. Bu eylem planımız kapsamında çalışmalarımıza devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

2015 YILINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KOMİSYONU KURULDU

2015 yılından bugüne kadar ilçede gerçekleşen çalışmaları aktaran Gizem Aykanat Ceviz, “Beylikdüzü Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği çalışmaları 2015 yılında belediye meclisinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’nun kurulması ile başladı. Komisyonun meclisi önerisi üzerine 2015 Haziran ayında Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı imzalandı ve eylem planlarımız oluşturuldu. 2016 Mayıs ayında Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz altında Toplumsal Eşitlik Birimimiz kuruldu. Birim belediye müdürlükleri arasında toplumsal cinsiyet eşitliği konularında yapılacak faaliyetlerin koordinesi sağlamakta. Her sene hazırladığımız Hizmette Eşitlik Raporuyla eşitsizlik gördüğümüz noktalara müdahale etmeye çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.