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Beşiktaş Belediyesi Engelsiz Sanat Topluluğu'ndan 6 madalya

Beşiktaş Belediyesi Engelsiz Sanat Topluluğu'ndan 6 madalya

Beşiktaş Belediyesi Engelsiz Sanat Topluluğu sporcuları, Para Dans Sporu Mainhatten Kupası’nda 6 madalya kazandı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da sporcuları tebrik ederek “Para Dans Mainhatten Cup'ta 6 madalya kazanan Engelsiz Sanat Topluluğu sporcularımızı gönülden kutluyorum. Engelleri hep birlikte aşmaya devam edeceğiz” dedi.

Beşiktaş Belediyesi Engelsiz Sanat Topluluğu sporcuları, Para Dans Sporu Mainhatten Kupası’nda 6 madalya kazandı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da sporcuları tebrik ederek “Para Dans Mainhatten Cup'ta 6 madalya kazanan Engelsiz Sanat Topluluğu sporcularımızı gönülden kutluyorum. Engelleri hep birlikte aşmaya devam edeceğiz” dedi.

 19-21 Ağustos tarihleri arasında Almanya’nın Frankfurt şehrinde Para Dans Sporu Mainhatten Cup düzenlendi. Türkiye’den 4 sporcunun ülkemizi temsil ettiği yarışmada Beşiktaş Belediyesi Engelsiz Sanat Topluluğu sporcuları da üstün başarı göstererek 6 madalya ile yurda döndü.

Sporcuların aldığı toplu sonuçlar şu şekildedir:

Tek Erkekler Serbest Stil Klas 1

Barış Bayraktar - 1 Altın Madalya

Tek Erkekler Dans Sporu Klas 1

Barış Bayraktar - 1 Altın Madalya

Tek Erkekler Serbest Stil Klas 2

Abdülkadir Ünal - 1 Gümüş Madalya

Tek Erkekler Dans Sporu Klas 2

Abdülkadir Ünal - 1 Gümüş Madalya

Duo Latin Klas 2

Nezihe Koçak Ünal ve Abdülkadir Ünal - 1 Bronz Madalya

Duo Serbest Stil Klas 2

Nezihe Koçak Ünal ve Abdülkadir Ünal - 1 Bronz Madalya

Etiketler Beşiktaş Beşiktaş Belediyesi Rıza Akpolat
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