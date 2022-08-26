Beşiktaş Belediyesi Engelsiz Sanat Topluluğu'ndan 6 madalya

Beşiktaş Belediyesi Engelsiz Sanat Topluluğu sporcuları, Para Dans Sporu Mainhatten Kupası’nda 6 madalya kazandı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da sporcuları tebrik ederek “Para Dans Mainhatten Cup'ta 6 madalya kazanan Engelsiz Sanat Topluluğu sporcularımızı gönülden kutluyorum. Engelleri hep birlikte aşmaya devam edeceğiz” dedi.

Beşiktaş Belediyesi Engelsiz Sanat Topluluğu sporcuları, Para Dans Sporu Mainhatten Kupası’nda 6 madalya kazandı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da sporcuları tebrik ederek “Para Dans Mainhatten Cup'ta 6 madalya kazanan Engelsiz Sanat Topluluğu sporcularımızı gönülden kutluyorum. Engelleri hep birlikte aşmaya devam edeceğiz” dedi. 19-21 Ağustos tarihleri arasında Almanya’nın Frankfurt şehrinde Para Dans Sporu Mainhatten Cup düzenlendi. Türkiye’den 4 sporcunun ülkemizi temsil ettiği yarışmada Beşiktaş Belediyesi Engelsiz Sanat Topluluğu sporcuları da üstün başarı göstererek 6 madalya ile yurda döndü. Sporcuların aldığı toplu sonuçlar şu şekildedir: Tek Erkekler Serbest Stil Klas 1 Barış Bayraktar - 1 Altın Madalya Tek Erkekler Dans Sporu Klas 1 Barış Bayraktar - 1 Altın Madalya Tek Erkekler Serbest Stil Klas 2 Abdülkadir Ünal - 1 Gümüş Madalya Tek Erkekler Dans Sporu Klas 2 Abdülkadir Ünal - 1 Gümüş Madalya Duo Latin Klas 2 Nezihe Koçak Ünal ve Abdülkadir Ünal - 1 Bronz Madalya Duo Serbest Stil Klas 2 Nezihe Koçak Ünal ve Abdülkadir Ünal - 1 Bronz Madalya