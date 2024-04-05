Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık mazbatasını aldı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yerel seçimlerde yüzde 52.83 oy oranı ile ikinci kez Belediye Başkanlığı’na seçildi. Beylikdüzü İlçe Seçim Kurulu’nda mazbatasını alan Başkan Çalık, “Komşusuyla arasına duvarlar örmeyen ve asıl derdi komşularının ihtiyacı olan Belediyecilik aklı, Beylikdüzü aklı, tüm Türkiye’de galip geldi. Bu meşakkatli yolda bize destek veren ve ikinci kez Beylikdüzü’nün mazbatasını bize layık gören tüm komşularıma yürekten teşekkür ediyorum'' dedi.

31 Mart Pazar günü gerçekleşen Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’na ikinci kez seçilen Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü İlçe Seçim Kurulu’nda mazbatasını aldı. İlçe Seçim Kurulu’na eşi Zehra Çalık, yeni seçilen CHP’li meclis üyeleri, partililer ve kalabalık bir vatandaş grubuyla gelen Başkan Çalık’a belediye başkanlık mazbatası, Hakim Mehmet Emin Yılmaz tarafından takdim edildi. Başkan Çalık ile birlikte meclise girmeye hak kazanan CHP’li meclis üyelerinin de mazbataları verildi. Ardından Beylikdüzü Belediye binası bahçesinde bir tören düzenlendi. Oldukça yoğun bir katılımın gösterildiği mazbata töreninde, Başkan Çalık, seçim sürecinde gösterdikleri destekten dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti.

Çalık: Beylikdüzü aklı tüm Türkiye’de galip geldi

Törende yaptığı konuşmasında yeni dönemde adil ve sosyal belediyecilik anlayışını pekiştirerek sürdüreceklerini belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Biz çalıştıkça Beylikdüzü güzelleşecek, Beylikdüzü güzelleştikçe biz daha çok çalışacağız. Komşusuyla arasına duvarlar örmeyen ve asıl derdi komşularının ihtiyacı olan Belediyecilik aklı, Beylikdüzü aklı, tüm Türkiye’de galip geldi. Bu meşakkatli yolda bize destek veren tüm komşularıma teşekkür ediyorum. Biz ne yaptıysak, neler başardıysak Beylikdüzü Aklı ile yaptık. Yolumuz çok uzun, bu memlekette yapacak çok işimiz var. İşimizi sadece ellerimizle değil, aklımızla değil, dilimizle değil, kalbimizle yapacağımızın sözünü bir kez daha kıymetli komşularımızın önünde veriyorum. Geçtiğimiz beş yılda olduğu gibi önümüzde ki beş yılda da rotamız Cumhuriyet, pusulamız Atatürk olacak. Hepinizin emeğine sağlık Bu nefes bu bedende olduğu sürece bu topraklar için bu kadim millet için çalışmaya devam edeceğim. İkinci kez Beylikdüzü’nün mazbatasını bize layık gören tüm komşularıma yürekten teşekkür ediyorum. Beylikdüzü’nde kimse kimsesiz hissetmeyecek, kimse geride kalmayacak, kimse öteki olmayacak. Özellikle çocuklar, gençler, emekliler ve kadınlar için yeni projelerimizle Beylikdüzü’nde yaşam kalitesini artıracak, çıtayı her gün bir adım öteye taşıyacağız” şeklinde konuştu.

Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyeleri

31 Mart Yerel Seçimleri’nde meclise girmeye hak kazanan CHP Beylikdüzü Belediye Meclis Üyeleri arasında şu isimler yer aldı; Serdal Mumcu, Nuri Aslan, Erkan Erdoğan, Ali Mesut Çelik, Seyhan Topaloğlu, Aytekin Duriç, Gazi Kaya, Tuncay Demircan, İlyas Yılmaz, Asef Ateş, Gülüs Ertürk, Hayriye Nergiz Balcı, Kenan Sağır, Özge İlgüz, Ümit İmamoğlu, Ali Rıza Der, Ali Ceylan, Cemal Yalçın, Bahrican Tıraşoğlu, Nihat Akkaya ve Soner Yolal. Kontenjanlar ise; Ahmet Atilla Yılmaz, Önder Serkan Çebi, Mustafa Pinazoğlu ve Süreyya Göktaş oldu. Meclise girmeye hak kazanan Ak Parti Beylikdüzü Belediye Meclis Üyelerinin isimleri ise şu şekilde belirlendi; İzzet Neşet Yafes Bakırcı, Özden Bilgiş, Ömer Duman, Muhammed Ömer Tüncel, Mehmet Tuvalak, Tahir Abuş, Tuncay Altaylı, Dilaver Arvas, Recep Turgut, Altar Aydın, Mustafa Altuntaş ve Gökhan Şen.