Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık: ''Memleketi hak ettiği güzel günlere kavuşturacağız''

Beylikdüzü Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık başkanlığında gerçekleşti. Meclis konuşmasında yaklaşan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayan Başkan Çalık, ''Beylikdüzü Belediyesi olarak, gençlerimize hak ettikleri değeri vermeye kararlıyız. Onların umutlarını, hayallerini başka memleketlerde aramalarını istemiyoruz. 19 Mayıs ruhu, her yaptığımız işte bize ilham oluyor'' ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Açılış konuşmasına nisan ayında şehit olan polis ve askerleri rahmet ve minnetle anan Başkan Çalık, nisan ve mayıs aylarındaki önemli gün ve haftalara da değindi. Meclis konuşmasında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na da vurgu yapan Başkan Çalık, “Kurtuluşun başlangıcı olan 19 Mayıs tarihini Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere armağan etmesiyle her yıl 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutluyoruz. Atatürk, aydınlık yarınların ancak gençlerin omuzlarında yükseleceğini biliyordu. Beylikdüzü Belediyesi olarak, gençlerimize hak ettikleri değeri vermeye kararlıyız. Onların umutlarını, hayallerini başka memleketlerde aramalarını istemiyoruz. 19 Mayıs ruhu, her yaptığımız işte bize ilham oluyor. Başta gençlerimiz olmak üzere tüm halkımızın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum ve Beylikdüzü’nde coşkuyla kutlanacak 19 Mayıs kutlamalarına tüm halkımızı davet ediyorum” şeklinde konuştu.

“Bu ülkenin çocukları, aileleri sahipsiz değil”

Konuşmasında, bu vatanın çocuklarının dünya çocukları ile aynı değeri hak ettiğini vurgulayan Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Çocukların her gün 1 öğün sağlıklı beslenme gibi temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta adım atılmazken, onları müfredat deneyine tabi tutmak nasıl bir vicdan, nasıl bir akıl tutulmasıdır? Söz verdim, yine söz veriyorum; çocuklar için çalışacağız, kadınlar için çalışacağız. Bu güzel memleketi hak ettiği güzel günlere kavuşturacağız. Bu ülkenin çocukları, aileleri sahipsiz değil. Kimsenin yarınlara endişe ile bakmasına müsaade etmedik, yine etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Dezavantajlı bireyler için büyük gayret sarf ediyoruz”

Meclis toplantısında engelliler haftasına da değinen Başkan Çalık, “Dünya nüfusunun yüzde 15’ini, Türkiye nüfusunun ise resmi olmayan rakamlara göre yaklaşık yüzde 12’sini, yaklaşık 10 milyon engelli bireyimiz oluşturuyor. Biz Beylikdüzü Belediyesi olarak; ilçemizde engellilerin eğitim ve sağlık hizmetleri ile kültürel faaliyetlere erişimi için büyük gayret sarf ediyoruz. Gürpınar Mahallemizde Engelsiz Yaşam Merkezimizi açtık. Beylikdüzü’nde yaşayan engelli vatandaşlarımıza ayrıca medikal malzeme desteği veriyoruz; evden hastaneye ve hastaneden eve nakillerini sağlıyoruz. Ayrıca evde fizik tedavi, ücretsiz psikolojik danışmanlık, ağız ve diş sağlığı gibi birçok hizmetimiz mevcut. Beylikdüzü Belediyesi olarak her daim dezavantajlı bireylerin yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“İkinci oturum 10 Mayıs Cuma günü”

Konuşmasının devamında nisan ayında enflasyon artışının en yüksek olduğu ana grubun eğitim olduğunu hatırlatan Başkan Çalık, “Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre nisan ayı enflasyonu yıllık olarak yüzde 69,80 oldu. Enflasyon Araştırma Grubu’na göre ise yıllık enflasyon nisan ayında yüzde 124,35. Nisan ayında enflasyon artışının en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 103,86 ile eğitim oldu. Prof. Dr. Selçuk Şirin Hocamız, belediye başkanlarına açık mektup yazarak önemli başlıkların üzerinde durmuş. Ben de kendisinin bu yazısını büyük bir dikkatle okudum. Kendisine bu hatırlatmaları için de bir kez daha teşekkür ediyorum. Ne mutlu ki Beylikdüzü Belediyesi olarak Selçuk Şirin’nin altını çizdiği bu projeleri uzun zamandır gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.



CHP, AK Parti ve MHP grup başkan vekillerinin de gündem dışı söz aldığı meclis toplantısının ikinci oturumunun 10 Mayıs Cuma günü saat 10.00’da yapılmasına karar verildi.