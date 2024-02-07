Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'tan Gürpınar Yaşam Vadisi müjdesi

1 milyon 200 bin metrekarelik büyüklüğüyle İstanbul’un en büyük kent parklarından biri olan Yaşam Vadisi’ni vatandaşların kullanımına sunan Beylikdüzü Belediyesi, şimdilerde Gürpınar Yaşam Vadisi’ni de ilçeye kazandırmaya hazırlanıyor.

Beylikdüzü’nde 1 milyon 200 bin metrekarelik alanıyla İstanbul’un en yeşil ve en büyük kent içi parklarından biri olan Yaşam Vadisi’ni hizmete açan Beylikdüzü Belediyesi, 111 bin 416 metrekare büyüklüğünde ve toplamda 10 etaptan oluşacak Gürpınar Yaşam Vadisi’ni de ilçeye kazandırıyor. Gürpınar Mahallesi siteler bölgesinde bulunan 80. Yıl Parkı’nın da içerisinde yer aldığı alan yaşam vadisine dönüştürülüyor. İçerisinde; amfi, sera, kafeterya, wc, kuru sis havuzu, pergola, kaykay- bisiklet parkuru, oturma alanları ve çardakların yer alacağı alan tüm etapların tamamlanmasıyla denize kadar uzanacak ve Gürpınar Yaşam Vadisi projesi bölgenin çevresini değiştirecek.

“Bu kent için çalışmaya, terlemeye ve mücadele etmeye devam edeceğiz”

Gürpınar Yaşam Vadisi projesinin başlangıç noktası sayılan 80. Yıl Parkı’ndaki çalışmaları yerinde inceleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Gürpınar 80. Yıl Parkı aynı zamanda KİPTAŞ ile birlikte yapmakta olduğumuz kentsel dönüşüm projesine de cephe veriyor ve oldukça uzun bir hat. Gürpınar Yaşam Vadisi’ni yaklaşık 10 etapta planladık, 2 etabında çalışmalarımız başladı ve çok yakında imalatına başlayacağız. İçerisinde halı saha ile sosyal tesislerin olduğu ve birçok aktivitenin bir arada yapılabileceği bir Yaşam Vadisi’ne dönüşecek bu alan. İnsanların denize kadar ulaşabileceği bir Yaşam Vadisi’ni daha Beylikdüzü’ne kazandıracağız. Bu kent için çalışmaya, bu kent için terlemeye, bu kent için mücadele etmeye devam edeceğiz. Çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak bu alanı Gürpınar’da yaşayan vatandaşlarımıza armağan edeceğiz” diye konuştu.