Beylikdüzü Belediyesi annelerin yanında

İlçede yaşayan anneleri ve anne adaylarını yalnız bırakmayan Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlediği “Gebe Okulu”, “Anne-Bebek Pilatesi” ve “Gebe Yogası” için kayıtlar başladı.

Anneleri ve anne adaylarını her alanda desteklemeye devam eden Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlediği, “Gebe Okulu”, “Anne-Bebek Pilatesi” ve “Gebe Yogası” için kayıtlar başladı. Gebe Okulu’nda; anne adaylarının rahat bir gebelik, sağlıklı bir doğum süreci ve bilinçli bir lohusalık dönemi geçirmesine yardımcı olmak amacıyla alanında uzman isimler paylaşımlarda bulunacak. Gebe Yogası’nda ise anne adayları; doğum sürecini kolaylaştırmak ve bu süreci sağlıklı bir şekilde geçirmek için eğitmenler eşliğinde yoga yapacak.

Detaylar için 444 09 39

Anne adaylarının yanı sıra yeni anne olanları da unutmayan Belediye’nin düzenlediği, “Anne-Bebek Pilatesi”nde ise anne ve bebek arasındaki iletişimin kuvvetlendirilmesi, bebeklerin fiziksel ve ruhsal açıdan gelişimleri ve annelerin doğum sonrasındaki kilolarını daha kolay vermesi amaçlanıyor. Programlara kayıt olmak isteyenler, Belediye’nin 444 09 39 numaralı çağrı hattından detaylı bilgi alabilir.