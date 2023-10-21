Beylikdüzü’nde Üç Köy Üç Meydan projesinin son ayağında temel atıldı

Beylikdüzü Belediyesi’nin Gürpınar, Kavaklı ve Yakuplu mahallelerindeki kırdan kente dönüşüm sürecini çok boyutlu ele aldığı “Üç Köy Üç Meydan” projesinin son ayağı olan Gürpınar Köy İçi Meydanı, Kent Enstitüsü ve Kapalı Otopark’ın temeli atıldı. Projenin en kısa sürede tamamlanacağını belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Biz aslında Gürpınar’da sadece kenti değil, yaşamı da dönüştürüyoruz. Amacımız komşularımız için daha iyi bir yaşamı tasarlamak” ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü Belediyesi’nin eski kent yaşantısının izlerini taşıyan köy içi alanlarını canlandırma, yenileme ve yeniden kentsel yaşantıya katma hedefiyle başlattığı “Üç Köy Üç Meydan” projesinin son ayağı olan Gürpınar Köy İçi Meydanı, Kent Enstitüsü ve Kapalı Otopark projesinde temel atıldı. Gürpınar’daki eskimiş ve kullanım ömrü dolmuş olan Gürpınar Polis Karakolu’nun yıkımıyla başlayan çalışmalar kapsamında bu güne kadar altyapıya ilişkin tüm çalışmalar tamamlandı. Proje sona erdiğinde 2 bin m²’lik meydan, Gürpınar Mahallesi’nin yeni bir buluşma alanı olacak. 50 araçlık kapalı otopark, Belediye Çözüm Ofisi, 850 m² alanda hayata geçirilecek ve içerisinde atölyelerin olacağı Kent Enstitüsü bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak.

Çalık: Amacımız komşularımız için daha iyi bir yaşamı tasarlamak

Temel atma töreninde konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Cumhuriyetin öğrettiği değerler umut ve kararlılıktır. İmkansızlıklar içinde imkan bulan, engel tanımayan, zorluklar karşısında pes etmeyen, çözüm üreten ve çok çalışan insanlar kurdu cumhuriyeti. 100 yıldır nesilden nesile aktarıldı bu değerler. Beylikdüzü Belediyesi olarak bizler de bu aydınlıkla çalışıyor, söz verdiğimiz gibi kentimize gün be gün yeni projeler kazandırıyoruz. Bildiğiniz üzere İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu döneminde Üç Köy Üç Meydan’ın sözünü vermiştik. Yakuplu Meydanı’nı ilçemize kazandırdık. Kavaklı Meydanı’nın 1. etabını tamamladık, 2. etaba başladık. 3 bin 400 m² toplam inşaat alanı Gürpınar Köy İçi Meydanımız ile “Üç Köy Üç Meydan” projemizi söz verdiğimiz gibi tamamlamış olacağız. Hep söylüyorum; biz aslında Gürpınar’da sadece kenti değil, yaşamı da dönüştürüyoruz. Amacımız komşularımız için daha iyi bir yaşamı tasarlamak. Gürpınar Meydanı, Kent Enstitüsü ve Kapalı Otopark projemizin şimdiden ilçemize ve komşularımıza hayırlı olmasını diliyorum ” ifadelerini kullandı.

“Verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz”

Proje aşamasında yaşadıkları sorunlara da değinen Başkan Çalık, “Burada Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne ait 300 metrekarelik bir alan var. O alanı maalesef projenin dışında bıraktık. Gürpınar Karakolu’nun olduğu yerde Beylikdüzü Belediyesi’nin 300-350 metrekare yeri var, bunu trampa yapalım dedik. Bu yapılmıyorsa bile en azından muvafakat verilsin ki biz de projeyi değiştirmek zorunda kalmayalım istedik. Vermediler, hala yazımız orada. Her şeye rağmen Beylikdüzü Belediyesi olarak yola devam ettik. Ve bugün meydanımızın temelini atıyoruz. Çok hızlı şekilde de tamamlayacağız. Kimsenin endişesi olmasın. Verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Kimse başka hayaller de kurmasın.2020 yılında, hayatı zorlaştıran pandemiye, pandemiyi seyreden yıllardaki ekonomik krize rağmen; İstanbul'a nefes olan bir Beylikdüzü yolunda pek çok yeni projeyi hayata geçirdik, geçirmeye de devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

İmamoğlu: Üç Köy Üç Meydan tasarımının sonuca kavuşmuş olması beni çok çok mutlu etmiştir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise gönderdiği mesajda, “Sevinçle ve gururla görüyorum ki Kavaklı Meydan projesi olgunlaştı ve sonuca varmak üzere. Aynı şekilde yine geçenlerde açtığımız Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi ile birlikte çok özenli bir meydanın Yakuplu ile buluşmasını sağladık. Şimdi Murat Çalık Başkanımın hazırlamış olduğu, içinde kent enstitüsü bulunacak merkezin de yer aldığı Gürpınar Meydanı'nın yine Beylikdüzü ile buluşması beni çok gururlandırdı. Hem devamlılık, hem sürdürülebilirlik, hem de bir şehrin özenli yönetim anlayışı açısından 2014'te koymuş olduğumuz vizyonun Mehmet Murat Çalık Başkanımızla devam ediyor olması ve bu dönemde “Üç Köy Üç Meydan” tasarımının sonuca kavuşmuş olması beni çok çok mutlu etmiştir. Kentler iyi bir tasarımla geleceğe taşındığı takdirde insanını mutlu eder, insanında ve başta çocuklarında, gençlerinde inanılmaz izler bırakır. Beylikdüzü'nün çocukları, Beylikdüzü'nün gençleri Gürpınar, Kavaklı ve Yakuplu'yu hiçbir zaman unutmayacak” ifadelerini kullandı.