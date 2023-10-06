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Beylikdüzü'nde ücretsiz diş muayenesi

Beylikdüzü'nde ücretsiz diş muayenesi
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Beylikdüzü Belediyesi tarafından Yaşlılar Günü kapsamında yaş almış vatandaşların ağız ve diş sağlığı taraması ücretsiz olarak gerçekleştirildi.

Sağlık hizmetleriyle ilçe halkının yanında olmaya devam eden Beylikdüzü Belediyesi, Yaşlılar Günü kapsamında, Özel Kardelen Bakım Merkezi’nde yaşayan vatandaşların ağız ve diş sağlığı taramasını ücretsiz olarak gerçekleştirdi. Diş hekimleri tarafından Mobil Sağlık Aracı’nda yapılan muayenelerin ardından sağlık kuruluşlarına gerekli yönlendirmeler de sağlanırken diş fırçası ve macundan oluşan setler hediye edildi.

Etiketler Beylikdüzü Beylikdüzü Belediyesi Mehmet Murat Çalık
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