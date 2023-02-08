Beylikdüzü’nün Çadır Kenti deprem bölgesinin yaralarını saracak

Beylikdüzü Belediyesi, Kahramanmaraş’ta gerçekleşen ve 10 ili etkileyen iki büyük depremin ardından başlattığı yardım çalışmalarını sürdürüyor. Bölgeye arama-kurtarma ekibi ve yardım tırlarını ulaştıran Belediye, şimdi de Hatay’ın İskenderun ilçesinde 70 bin metrekarelik bir alanda “Çadır Kent” kuruyor. Alan, deprem mağduru vatandaşların barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarını karşılayacak.

Beylikdüzü Belediyesi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili yıkıma uğratan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgenin yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’a arama-kurtarma ekibi ve yardım tırlarını ulaştıran belediye, şimdi de Hatay’ın İskenderun ilçesinde “Çadır Kent” kuruyor. Toplamda 70 bin metrekarelik alanda kurulacak Çadır Kent’in 34 bin metrekarelik ilk etabında; 250 çadır, 54 konteyner, 11 adet sanayi tipi jeneratör ve aydınlatma, tuvalet, duş, yemekhane ve mutfak yer alacak. Böylelikle deprem bölgesindeki vatandaşların barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçları karşılanacak.

Çalık: Yardımlaşma ve dayanışma ile yaralarımızı saracağız

Depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak için tüm imkânları seferber ettiklerini ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla Beylikdüzü, deprem bölgeleri için tek yürek oldu. Pazar İstanbul Afet Sonrası Lojistik Destek Merkezi ve Kapalı Barınma Alanı’nda toplanan yardımları depremden en fazla etkilenen illerden olan Hatay’a gönderdik. Binlerce gönüllü komşumuz, ekiplerimizle birlikte cansiperane çalışarak yardımlarını ulaştırmaya, kolilemeye ve yardım tırlarımıza yüklemeye devam ediyor. Yardım tırlarımız doldukça deprem bölgesine doğru yola çıkıyor. Bir yandan arama-kurtarma ekibimiz de bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Bununla birlikte Hatay’daki deprem bölgesine ulaşan ekiplerimiz, depremden etkilenen vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde konaklaması için Çadır Kent kurulumuna başladı. Burada mutfağımızı da kuracağız. Yardımlaşma ve dayanışma ile yaralarımızı saracağız” şeklinde konuştu.