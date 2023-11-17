Bodrum Belediye Başkanı Aras muhtarlarla biraraya geldi

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum’daki muhtarlarla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü her ay düzenli olarak organize ettiği Muhtarlar Toplantısı Bodrum Belediyesi Trafo Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşti. Toplantıya Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcıları, Muhtarlık İşleri Müdürü Murat Kurtini, Bodrum Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, ilgili birim personeli ve muhtarlar katıldı.

Toplantı öncesi Belediye Veteriner İşleri Müdürü Ahmet Kurt ile Bodrum Hayvan Hakları Derneği üyeleri muhtarlara sokak hayvanları ile ilgili bilgiler verdi. Sokak hayvanları konusunda belediyenin yasal sorumlulukları ile sokakta yaşayan canların yaralanmaları durumunda neler yapmaları gerektiği muhtarlarla paylaşıldı.

Başkan Aras’ın ilçe muhtarları ile çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulunduğu Muhtarlar Toplantısında, Bodrum’da yaşanılan su sıkıntısında gelinen son nokta paylaşılırken belediyenin yol yapım çalışmaları da detaylı olarak anlatıldı. Başkan Ahmet Aras, muhtarları dinleyerek talep ve isteklerine yönelik başkan yardımcılarına ve birim müdürlerine ilgili konularda talimatlar verdi.

Su ile ilgili son durumu paylaşan Başkan Ahmet Aras, su ile ilgili problemler tamamen son bulana kadar vatandaşlara desteklerine devam edeceklerini söylerken, “Su her şeyin önüne geçti. Biliyorsunuz eylül ve ekim aylarında yaşadığımız büyük kriz, hepimizi çok üzdü ve zorladı. Belediye olarak biz kendi yetki ve sorumluluğumuzda olmamasına rağmen, ilgili müdürlüklerimizle birlikte elimizde olan tankerler ve araçlarla vatandaşlarımıza su yetiştirmeye çalıştık. 18 saat mesai yaptık. Pompalarımız arıza yaptı, araçların turboları yandı; yoğun bir mücadele yaşadık. Zaman zaman yetiştik, zaman zaman yetişemedik. Arkasından su deposu temini sağlamaya çalıştık. Tüm bunları, su krizi yaşanırken vatandaşlarımıza bir nebze de olsa faydalı olabilmek için yaptık” diyerek muhtarlara bu süreçte göstermiş oldukları emekler ve destekler için teşekkür etti.