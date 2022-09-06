Bodrum Belediyesi okullardaki ihtiyaçları gideriyor

Bodrum Belediyesi, eğitim-öğretim başlangıcı öncesinde okullarda tespit edilen ihtiyaçların giderilmesi yönünde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe genelindeki okullar için bu dönemde 3,5 milyon TL harcama yapıldı.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Ummahan Yurt ve Tayfun Yılmaz, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleriyle yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okulları ziyaret ederek ihtiyaç ve talepler hakkında idarecilerden bilgi alıyor.





Eksiklikler Gideriliyor

2022-2023 eğitim-öğretim yılı açılışı öncesinde ilçedeki okullarda idarecilerle bir araya gelen Belediye Başkan Yardımcıları Ummahan Yurt ile Tayfun Yılmaz yarımada genelindeki okullara ziyaretler gerçekleştirdi. Yılmaz, Güvercinlik ve Karaova bölgesindeki okullara ziyaretler yaparken Yurt ise Bodrum merkez başta olmak üzere diğer mahallelerdeki okullarda görüşmeler yaptı. Belediye başkan yardımcıları tarafından yapılan ziyaretlerde okul müdürleri ve yöneticileriyle görüşülerek belediye imkanları dahilinde olan beklenti ve talepler alındı.

Ziyaretlerde ağaç budama, çevre temizliği, bank ve dolap yapımı, kırtasiye, badana, boya, Atatürk köşesi, Türk bayrağı, çocuk parkı, bahçe bankı ve hizmetli personel desteği gibi konularda taleplerin olduğu görülürken Halkla İlişkiler Bürosu ekipleri acil çözüm bekleyen durumları ilgili birimlere ileterek çözüm sürecini başlattı.

Okullarda Temizlik Çalışmaları Sürüyor

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün Bodrum genelinde verdiği hizmetler kesintisiz sürerken program dahilinde ve okullardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalar sürüyor. Bir taraftan eksikliklerin hızla giderilmesi yönünde çalışmalar yürütülürken bir taraftan da okulların temizliği yapılıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Umurça Mahallesi’nde yapımı yeni biten Umurça Ömer Akın İlkokulu’nun temizliği gerçekleştirildi. 2022-2023 eğitim öğretim yılında hizmet vermeye başlayacak okulun temizliği, Temizlik İşleri şefliğine bağlı 19 personel ile gerçekleşti. Okul binasının iç ve dış temizliği yapıldı.

Okullara 3,5 Milyon Liralık Harcama

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, okullarda yapmış oldukları çalışmalarla ilgili olarak, “Okullarımızı başkan yardımcılarım ve müdürlerim ile birlikte tek tek ziyaret ediyoruz. Okullarda yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce yapılabilecek olan temizlik ve tadilat için gerekli çalışmaları başlattık. Çoğunu tamamlamış bulunuyoruz. Eksik varsa her türlü ihtiyaçları elimizden geldiğince karşılayacağız. Şu ana kadar maddi ve aynî olarak yaklaşık 3,5 milyonluk harcama yaptık.” dedi.

Bodrum Belediyesi’nin eğitime ve eğitimciye verdiği değeri ve bu yönde hayata geçirilen projeleri takdirle karşıladıklarını belirten okul idarecileri, Belediye Başkanı Ahmet Aras’a ve Bodrum Belediyesi’ne teşekkür etti.